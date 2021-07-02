﻿كورونا: 475 إصابة جديدة و321 حالة شفاء و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجزائر

02/07/2021 - 16:26

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، هذا الجمعة ، عن  تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 321 مريضا للشفاء.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة، مثلما أفادت به الوزارة،140.550 حالة من بينها 475 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 97.701 شخص، فيما قدر العدد الإجمالي للوفيات 3.735 حالة.كما أشار المصدر ذاته إلى وجود 29 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الفترة المذكورة آنفا، فيما سجلت 16 ولاية من حالة واحدة إلى تسع حالات، كما أحصت 15 ولاية أخرى أزيد من عشر حالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر،هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".

 

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