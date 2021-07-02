الجيش الصحراوي يقصف عدة قواعد لقوات الاحتلال المغربي

قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مواقع تخندق جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة، الفرسية والمحبس والبكاري ودمرت نقاط للإنذار بعدد من هذه المواقع ، حسب ما أكدته وزارة الدفاع الوطني الصحراوية في بيانها العسكري رقم 233 .

وأوضح البيان العسكري أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت أمس الخميس منطقة لعكد بقطاع المحبس بقصف عنيف استهدف بالتحديد نقطة الانذار 211 ، فيما شددت مفارز أخرى هجماتها على القاعدة 15 بسبخة تنوشاد بقطاع المحبس".

كما شنت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفا مدمرا طال القاعدة 12 شمال أحريشة ديرة بقطاع حوزة ، استنادا لما جاء في البيان .

و أفادت وزارة الدفاع الوطني الصحراوية ايضا بقصف نفذه الجيش الصحراوي اليوم الجمعة بشكل مباشر على القاعدة 21 بمنطقة لقصيبين بقطاع الفرسية ، فيما استهدفت مفارز أخرى بقصفها القاعدة 02 بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري .

كما قصفت وحدات من الجيش الصحراوي ، بشكل مباشر نقطة الانذار 201 بمنطقة الفيعيين بقطاع الفرسية .

واختتمت وزارة الدفاع الصحراوية بيانها بالتأكيد ، على استمرار هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة جحور قوات الاحتلال المغربي و مواقع تخندقه على طول الجدار الرملي.