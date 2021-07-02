الجيش الصحراوي يقصف عدة قواعد لقوات الاحتلال المغربي

02/07/2021 - 19:58

قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مواقع تخندق جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة، الفرسية والمحبس والبكاري ودمرت نقاط للإنذار بعدد من هذه المواقع ، حسب ما أكدته وزارة الدفاع الوطني الصحراوية في بيانها العسكري رقم 233 .

وأوضح البيان العسكري أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت أمس الخميس منطقة لعكد بقطاع المحبس بقصف عنيف استهدف بالتحديد نقطة الانذار 211 ، فيما شددت مفارز أخرى هجماتها على القاعدة 15 بسبخة تنوشاد بقطاع المحبس".

كما شنت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفا مدمرا طال القاعدة 12 شمال أحريشة ديرة بقطاع حوزة ، استنادا لما جاء في البيان .

و أفادت وزارة الدفاع الوطني الصحراوية ايضا بقصف نفذه الجيش الصحراوي اليوم الجمعة بشكل مباشر على القاعدة 21 بمنطقة لقصيبين بقطاع الفرسية ، فيما استهدفت مفارز أخرى بقصفها القاعدة 02 بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري .

كما قصفت وحدات من الجيش الصحراوي ، بشكل مباشر نقطة الانذار 201 بمنطقة الفيعيين بقطاع الفرسية .

واختتمت وزارة الدفاع الصحراوية بيانها بالتأكيد ، على استمرار هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة جحور قوات الاحتلال المغربي و مواقع تخندقه على طول الجدار الرملي.

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