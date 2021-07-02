تتويج نادي الأبيار لكرة اليد سيدات بلقبه الرابع في مشواره

توج نادي الأبيار لكرة اليد سيدات باللقب الرابع للبطولة الوطنية في مشواره رغم انهزامه أمام نادي بومرداس بنتيجة (21-23)، الشوط الأول: (11-12)، لحساب الجولة التاسعة لدورة اللقب "بلاي أوف" لموسم 2019-2020، اليوم الجمعة بقاعة الأبيار بالعاصمة.

ويعود فوزه الأبيار باللقب إلى أفضلية فارق الأهداف حيث فاز في المباراة الأولى في دورة بومرداس بنتيجة (21-18)، وكان على بومرداس الفوز بفارق 3 اهداف على الأقل للتتويج باللقب.

هذا اللقب هو الرابع للاعبات الأبيار بعد المحصل عليه في مواسم 1987 و 2015 و 2018.

ويخلف نادي الأبيار في السجل الذهبي للبطولة، العملاق وصاحب الألقاب العديدة، المجمع البترولي، المنسحب من المنافسة لاعتبارات مالية.

بعد هذه المباراة يتقاسم نادي الأبيار صدارة الترتيب مع نادي بومرداس ب16 نقطة لكل منهما، مستفيدا في نفس الوقت من الغاء مباراته الأخيرة يوم غد السبت أمام المجمع البترولي المنسحب من الدورة.

وكانت البطولة الوطنية للسيدات قد توقفت منذ شهر مارس 2020 نتيجة تفشي فيروس كوفيد 19 المستجد.

النتائج:

نادي باش جراح - نادي فتيات قسنطينة 25-29

نادي فتيات بومرداس - نادي الأبيار 23-21

المجمع البترولي - نادي فتيات ميلة (الغيت)

السبت:

نادي فتيات ميلة - نادي باش جراح (سا 13)

نادي فتيات قسنطينة - نادي بومرداس (سا 15)

نادي الأبيار - المجمع البترولي (سا 17)