شبيبة امل سكيكدة لكرة اليد رجال تتوج بلقبها الثالث في تاريخها

توج فريق شبيبة أمل سكيكدة بلقب بطولة القسم الممتاز(رجال) في كرة اليد، لموسم 2019-2020، بعد تغلبه اليوم الجمعة على نادي بلدية ميلة بنتيجة (25-23)، الشوط الأول (12-11) لحساب الدورة الثالثة والأخيرة الخاصة بمرحلة اللقب، الجارية بالقاعة البيضوية التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة.

هذا اللقب هو الثالث لشبيبة أمل سكيكدة بعد المحصلين عليهما في موسمي 1966 و 2015. بهذا الفوز، تتصدر شبيبة أمل سكيكدة ريادة الترتيب بمجموع 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحق أولمبيك عنابة الذي يلعب لاحقا أمام شبيبة الساورة، لتضمن بذلك اللقب بعد الغاء المباراتين المقررتين يومي السبت والأحد أمام على التوالي المجمع البترولي وشباب البرج الغائبين عن الدورة، لاعتبارات مالية واستفادتها مسبقا بنقاط المباراتين.

وأكد مدرب شبيبة سكيكدة فاروق دهيلي، أحقية فريقه بهذا التتويج، قائلا "الحمد لله على هذا الفوز المستحق، الذي لم يأتي بسهولة لأننا تعبنا كثيرا طوال هذا الموسم الخاص. حيث تحصلنا على الصف الأول في مجموعة قوية بمعية المجمع البترولي شباب ميلة وعنابة".وأضاف "ربما نحن الفريق الوحيد الذي واصل العمل في ظل استقرار وفرته الإدارة. أظهرنا وجها مشرفا بما أننا الوحيدين الذين لم نخسر في البطولة. بالنسبة لمباراة اليوم لم نلعب بكافة إمكانياتنا بسبب الضغط النفسي الذي لازم اللاعبين في ظل الرهان في تحقيق لقب البطولة، لكنهم في الأخير حققوا الأهم".

وأصر دهيلي في حديثه "هذا الفريق يعد مفخرة لمدينة سكيكدة ولهذا على السلطلت المحلية تدعيمه بالإمكانيات اللازمة لتمثيل الجيد للجزائر في البطولة الإفريقية شهر أكتوبر المقبل وبعدها البطولة العربية".

وكانت منافسة بطولة القسم الممتاز قد تم تعليقها منذ شهر مارس 2020 بسبب تفشي جائحة كوفيد 19.