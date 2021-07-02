يورو 2020: إيطاليا تقصي بلجيكا وتضرب موعدا مع إسبانيا في الدور نصف النهائي

تأهل منتخب إيطاليا إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه اليوم الجمعة في ربع نهائي البطولة القارية على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد بملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية.وأحرز أهداف المنتخب الإيطالي كل من نيكولو باريلا في الدقيقة 31، ولورينزو إنسيني في الدقيقة 44، فيما سجل روميلو لوكاكو هدف بلجيكا من ركلة جزاء في الدقيقة (45+2).

وبفوز الأزوري، ودع منتخب بلجيكا منافسات اليورو من الدور ربع النهائي، فيما بلغت إيطاليا نصف النهائي لتضرب موعدًا مع إسبانيا التي تأهلت بدورها إلى نصف نهائي كأس أوروبا للأمم، بعد مباراة مشوقة أمام المنتخب السويسري انتهت بركلات الترجيح، والتي جرت أطوارها اليوم الجمعة بسان بطرسبورغ، برسم أولى مباريات الدور ربع النهائي.

ووضعت إسبانيا، حاملة اللقب ثلاث مرات، حدا لمشوار سويسرا المثير، عندما تغلبت عليها 3-1 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكانت إسبانيا قد افتتحت التسجيل بهدف للاعب السويسري دنيس زكريا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 8، قبل أن يدرك جيردان شاكيري التعادل في الدقيقة 68. وتلقت سويسرا ضربة موجعة بطرد لاعب وسطها ريمو فرويلر لتدخل على البديل جيرارد مورينو في الدقيقة 77.

وتعد هي المرة الثانية على التوالي التي خاض فيها المنتخبان الشوطين الإضافيين، حيث أقصت سويسرا التي تخوض ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها والأولى في بطولة كبرى منذ 67 عاما، فرنسا بطلة العالم ووصيفة النسخة الأخيرة، 5-4 بركلات الترجيح (3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي) في أكبر مفاجآت الدور ثمن النهائي، فيما أطاحت إسبانيا بكرواتيا وصيفة بطلة العالم في مباراة مثيرة 5-3 (3-3 في الوقت الأصلي).