فتح باب الترشح لمنصب أمين عام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشح لمنصب أمين عام المندوبية الولائية للسلطة عبر 58 ولاية، وفقا لشروط محددة و يبقى باب الترشيحات مفتوحا لهذا المنصب إلى غاية 17 من جويلية الجاري، حسبما جاء في بيان عن ذات الجهة.

و بحسب نفس المصدر، فانه و في "إطار استكمال تنصيب الهياكل الإدارية لامتدادتها المحلية، تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشح لمنصب أمين عام المندوبية الولائية عبر 58 ولاية، وفق الشروط المنصوص عليها في القرار رقم 26 المؤرخ في 10 ذو القعدة عام 1442 الموافق ل 21 جوان 2021، و المتضمن إحداث أمانة عامة لدى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و تنظيمها و سيرها".

وسيتم انتقاء المترشحين الذين يستوفون الشروط الخاصة بحمل الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة و أن تكون وضعيتهم قانونية اتجاه الخدمة الوطنية، و أن يكون المترشح مقيما في إقليم الولاية التي قدم فيها ملف ترشحه.

و تضمنت الشروط المطلوبة لمنصب أمين عام للمندوبية أن لا يكون المترشح محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أو جنحة قضى بعقوبة سالبة للحرية و أن لا يكون منخرطا في حزب سياسي او مترشح بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء المجلس الشعبي الوطني او اعضاء مجلس الامة او بمناسبة الانتخابات المحلية خلال العشر سنوات السابقة لتعيينه.

كما يشترط على المهتمين بهذا المنصب--يضيف البيان--أن يكون المعني متحصلا على شهادة ليسانس أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة و يثبت خمس سنوات من الخدمة الفعلية في المؤسسات و الإدارات أو الهيئات العمومية في مجال ذي صلة بالمنصب المراد شغله، أو يثبت عشر سنوات من الخدمة الفعلية في مجال التسيير المالي و الإداري في الإدارات و المؤسسات أو الهيئات العمومية في مجال ذي صلة بالمنصب المراد شغله.

و يتعين على الراغبين في الترشح ملئ استمارة الترشح المتوفرة على موقع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر الرابط tawdhif.ina-elections.dz مع تحميل و إرسال المستندات المطلوبة الكترونيا قبل تاريخ 17 يوليو الجاري ، الساعة الرابعة مساءا.

و ستتولى لجنة مختصة بانتقاء المترشحين على أساس المعايير المشار إليها ، يضيف البيان