الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط هذا الأحد ابتداء من الرابعة زوالا

﻿سيتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة جوان 2021) يوم غد الأحد ابتداء من الساعة الرابعة زوالا (16.00سا)، حسب ما أفاد به الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في بيان له هذا السبت.

وأوضح الديوان أنه بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار، سيتم إعلان النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bem.onec.dz وبالنسبة للمترشحين المتمدرسين عبر فضاء الأولياء: https://tharwa.education.gov.dz

كما سيتم أيضا إعلان النتائج عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ثانوي في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كافة المؤسسات التعليمية التي اجتاز التلاميذ فيها الامتحان.

وبالمناسبة، يتقدم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ب"الشكر الجزيل للأسرة التربوية وجميع المساهمين في إنجاح هذا الامتحان ويتمنى التوفيق والنجاح لجميع المترشحين".