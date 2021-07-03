الدراج غز الدين لعقاب بطل الجزائر في سباق ضد الساعة

فاز كل من عز الدين لعقاب من الاتحادية الجزائرية للدراجات لدى الأكابر و محمد برنيس من اتحاد القنطرة عند الأواسط بسباق ضد الساعة الذي جرى يوم السبت ببلدية شعبة اللحم بعين تموشنت ضمن البطولة الوطنية للدراجات على الطريق .

و فاز عز الدين لعقاب في سباق على مسافة 32 كلم في زمن قدرة بـــ 41 دقيقة و 37 ثانية 39 جزء من المائة متبوعا بكل من حمزة منصوري من مولودية الجزائر بـــ 43 دقيقة 51 ثانية و 63 جزء المائة و سعيدي نسيم من مولودية الجزائر بــــ 44 دقيقة 02 ثانية 23 جزء من المائة.

أما سباق الأواسط ذكور على مسافة 3ر19 كلم فقد شهد فوز الدراج محمد برنيس من فريق اتحاد القنطرة بزمن 27 دقيقة 23 ثانية و 40 جزء من المائة فيما عدت المرتبتان الثانية و الثالثة لمموني أوسامة من نادي دالي ابراهيم بــــ 27 دقيقة 25 ثانية و 62 جزء من المائة و فركوس عبد الكريم من نادي أكاديمية قسنطينة بزمن 27 دقيقة 30 ثانية و 56 جزء من المائة.

و في السباق ضد الساعة لأقل من 23 سنة فقد عاد المركز الأول إلى حمزة منصروي من مولودية الجزائر بزمن 43 دقيقة 51 ثانية و 63 جزء من المائة متقدما على بدليس سليمان من مجد البليدة بــــ 44 دقيقة 25 ثانية 42 جزء من المائة فيما حل في المركز الثالث الصديق بن قنيف من الاتحادية الجزائرية للدراجات بزمن 44 دقيقة 40 ثانية و 05 جزء من المائة.

و ستقام يوم غد الأحد سباقات السرعة على الطريق يقطع من خلاله المتنافسون مسافة 3 ر40 كلم للشبلات و الأشبال و الأواسط إناث و الكبريات مسافة 6ر80 بوسط مدينة عين تموشنت مرورا ببلدية عين كيحل .

ستختتم هذه التظاهرة يوم الاثنين بإجراء سباقات على الطريق للأواسط على مسافة 9ر120 كلم و أقل من 23 سنة و الأكابر على مسافة 2ر161 كلم.

و تعرف هذه التظاهرة في رياضية "الملكة الصغيرة" التي تنظمها على مدار أربع أيام الرابطة الولائية لعين تموشنت بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للدراجات مشاركة أزيد من 150 متسابق من فئات الأشبال و الأواسط و أقل من 23 و الأكابر ذكور و إناث يمثلون 34 ناديا.