يورو 2020: إنجلترا تكتسح أوكرانيا وتضرب موعدا مع الدنمارك في نصف النهائي

شقت إنجلترا طريقها إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أوروبا "يورو 2020"، بفوزها على المنتخب الأوكراني برباعية نظيفة اليوم السبت، على ملعب روما الأولمبي في الدور ربع النهائي.

وأحرز أهداف اللقاء كل من هاري كين في الدقيقتين 4 و50، وهاري ماغواير في الدقيقة 46، وجوردان هندرسون في الدقيقة 63.

وضربت إنجلترا موعدا في دور الدور نصف النهائي مع المنتخب الدنماركي، الذي كان قد تغلب على المنتخب التشيكي بنتيحة 2-1، في المباراة التى جرت اليوم السبت بباكو بأذربيجان.

وتقدم توماس ديلاني بالهدف الأول للدنمارك بضربة رأسية متقنة في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول. ثم أضاف كاسبر دولبيرغ الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، سجل باتريك شيك هدف تقليص الفارق للتشيك في الدقيقة 49. وبهذا الفوز، يصعد منتخب الدنمارك للنصف نهائي يورو 2020.