مزيتي للاذاعة: برنامج ثري للاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال

كشفت خيرة مزيتي المكلفة بالبحث التاريخي والنشاطات المتحفية بوزارة المجاهدين عن برنامج ثري للاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لعيدي الاستقلال والشباب، داعية الباحثين إلى الاستفادة من المادة التاريخية الثرية التي تتيحها المتاحف الوطنية والجهوية.

وكشفت مزيتي لدى حلولها ضيفة على القناة الإذاعية الأولى هذا الأحد عن قرب إطلاق منصة رقمية لوضع المادة التاريخية في متناول الباحثين، مضيفة أن "المتاحف الجهوية قطعت أشواطا كبيرة في تسجيل الشهادات التاريخية الحية"، ودعت الباحثين والمهتمين بالتاريخ إلى التقرب من المتاحف والاستفادة من الوثائق والصور والتسجيلات، وأضافت "ان المجالس العلمية للمتاحف تعكف في الوقت الحالي على تبويب هذه المادة التاريخية المهمة ضمن تيمات ومواضيع".

وقالت "ضيفة الصباح" إن وزارة المجاهدين سطرت برنامجا ثريا للاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال عبر حفل رسمي بالمتحف الوطني يضم عروضا للكشافة الإسلامية بحضور قدماء الكشافة ببهو المتحف، إضافة إلى شريط وثائقي حول الذكرى وتقديم اوبرا تاريخية لدار الشباب ببوزريعة، تتضمن أناشيد وطنية ولوحات فنية وتتخللها أغان خاصة بالمقاومات الشعبية وبالحركة الوطنية وبثورة التحرير، كما يضم النشاط حفلا تكريميا للأسرة الثورية وللفرق المشاركة في الحفل.

وفي حديثها عن دور المتاحف على المستوى الوطني أكدت مزيتي أن المتاحف تقوم بدور كبير في جمع الشهادات التاريخية والوثائق والصور كما تعقد الندوات والملتقيات التكوينية داخل المتاحف وخارجها عبر التعاون مع الهيئات الأخرى كالأمن الوطني ومديريات الثقافة ودور الشباب وحتى قطاع السياحة والصناعات التقليدية.

كما كشفت المتحدثة ذاتها عن قرب إطلاق منصة رقمية، مضيفة ان المجالس العلمية للمتاحف (التي تتكون من 12 استاذا وباحثا في التاريخ) تعكف حاليا على تبويب المادة التاريخية المسجلة ضمن شهادات المجاهدين، لتسهيل الوصول إلي المواضيع بالنسبة للباحثين.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية