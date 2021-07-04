الرابطة الأولى (الجولة 29): الرائد وفاق سطيف في مهمة تعميق الفارق عن ملاحقاه المباشران

يسعى رائد ترتيب بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، وفاق سطيف، الى المحافظة على وتيرته بمناسبة مباراته خارج القواعد أمام أولمبي المدية، في الوقت الذي سيكون فيه ملاحقاه المباشران، شباب بلوزداد وشبيبة الساورة، تحت ضغط كبير أمام اتحاد بلعباس وشباب قسنطينة، خلال الجولة الـ 29 المقررة هذا الأحد.

فبعد انتصاره المسجل داخل قواعده أمام شباب قسنطينة، يتنقل الوفاق إلى عاصمة "التيطري" لمواجهة أولمبي المدية الذي عاد بتعادل ثمين من بسكرة في الجولة الفارطة.

الوفاق، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب أحسن الفرق خارج مواقعها بمجموع 24 نقطة من أصل 39 ممكنة، سيخوض هذا الموعد بنية تحقيق العلامة الكاملة، فيما يحاول الأولمبي الاقتراب أكثر من المراتب الشرفية.

وسيكون المطاردان المباشران "للنسر الأسود"، شباب بلوزداد وشبيبة الساورة، اللذان يتقاسمان مركز الوصافة، في مهمة صعبة أمام فريقين يلعبان من أجل أهداف متباينة.

فالشباب، الذي أمطر شباك سريع غليزان بسداسية كاملة لواحد، ينوي الخروج سالما من فخ اتحاد بلعباس الذي يصارع من أجل ضمان بقائه في قسم النخبة، بينما تقوم شبيبة الساورة برحلة محفوفة بالمخاطر إلى قسنطينة لمواجهة الشباب المحلي الذي يسعى إلى محو آثار هزيمته الأخيرة أمام رائد البطولة الوطنية.

بالنسبة لمولودية وهران، التي تراوح مكانها منذ عدة أسابيع من خلال تحقيق فوز واحد في آخر ست مباريات في كل المنافسات، فستقوم باستغلال كل طاقاتها عسى أن تحقق "الدكليك" لدى استضافتها لاتحاد الجزائر، صاحب فوزين متتاليين. هذا الأخير سيعمل على تسجيل ثالث فوز تواليا أمام تشكيلة وهرانية تجتاز فترة سيئة، أدت الى استقالة مدربها خير الدين ماضوي.

ويري وليد درارجة لاعب مولودية وهران، ان "فترة الفراغ التي تمر بها التشكيلة أثرت كثيرا على معنوياتهم، رغم ذلك سيحاولون تحقيق نتيجة إيجابية امام هذا المنافس الذي –حسبه- لن يسهل من مهمتهم فوق المستطيل الأخضر.

من جهته، إعتبر مدرب إتحاد الجزائر، منير زغدود ان "هذه المواجهة صعبة نظرا لأهمية نقاطها بالنسبة للفرقين" ولذلك فقد أكد أنه "سيوظف كل أوراقه الرابحة للعودة بنتيجة إيجابية من سفرية وهران".

وفي مباراة أخرى، لن يكون أمام مولودية الجزائر، أي مجال للخطأ بعدما عادت لعادتها القديمة بانهزامها في عين مليلة، حيث ستكون مطالبة بالاقتراب من "البوديوم" بمناسبة استقبالها لوداد تلمسان.

وسيكون المدرب نبيل نغيز، الذي سيفتقد لخدمات مدافعه محمد مرواني المعاقب، مطالبا بإقحام تشكيلة ذي نزعة هجومية أمام الوداد الذي استعاد الثقة بالنفس مثلما تؤكده الانتصارات الثلاثة المسجلة تواليا، كان آخرها أمام اتحاد بلعباس.

من جهتها، تستقبل شبيبة القبائل ضيفها نجم مقرة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية قبل التركيز على نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية الذي سيجمعها بالرجاء البيضاوي المغربي يوم 10 جويلية الجاري بملعب كوتونو بالبنين.

وتتطلع الشبيبة للتدارك أمام مقرة -التي لم تعرف الخسارة في المباريات الست الأخيرة في كل المنافسات- بعد أن سقطت يوم الخميس الفارط بمدينة بشار أمام شبيبة الساورة. وسيتقابل الفريقان مجددا في نهائي كأس الرابطة لاحقا.

أما نادي بارادو -المنتعش بفوزه بسكيكدة أمام الشبيبة المحلية بثلاثية دون رد- فسيستقبل أولمبي الشلف الذي لم يفز في المباريات الأربع الأخيرة.

من جهته، يستقبل نصر حسين داي، ضيفه الجريح شبيبة سكيكدة وصاحب المرتبة الأخيرة. كما سيكون أهلي برج بوعريريج، مجبرا على الفوز أمام ضيفه اتحاد بسكرة، إذا أراد تعزيز حظوظه من أجل البقاء.

وسيتنقل فريق جمعية عين مليلة للغرب الجزائري لمواجهة سريع غليزان الذي سقط بنتيجة ثقيلة في الجولة الماضية أمام المضيف شباب بلوزداد.

البرنامج:

الأحد 4 جويلية

شباب قسنطينة- شبيبة الساورة (سا 17)

مولودية وهران- إتحاد الجزائر (سا 17)

أولمبى المدية- وفاق سطيف (سا 17:10)

نصر حسين داي- شبيبة سكيكدة (سا 17:30)

سريع غليزان- جمعية عين مليلة (سا 17:30)

نادي بارادو- جمعية الشلف (سا 17:30)

إتحاد بلعباس- شباب بلوزداد (سا 19)

أهلي برج بوعريريج- إتحاد بسكرة (سا 19)

مولودية الجزائر- وداد تلمسان (سا 19)

شبيبة القبائل- نجم مقرة (سا 20)