نهائي كأس الكاف: برمجة مباراة الرجاء البيضاوي- شبيبة القبائل يوم 10 جويلية الجاري على الساعة 20:00

ستنطلق المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي المغربي المقررة يوم 10 جويلية الجاري بملعب الصداقة، جنرال- ماتيو- كيريكو بكوتونو بالبنين على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي والجزائري، حسب ما أعلنت عنه الهيئة القارية.

وكانت "الكاف" قد عينت الحكم الجنوب الإفريقي فيكتور ميغال دي فريتاس لإدارة هذه المباراة، بمساعدة مواطنه زاخيلي توسي وسورو فانسوان من الليزوتو. بينما سيكون الحكم الزامبي جاني سيكازوي مكلفا بجهاز الفيديو المساعد للحكم "فار".

والحكم فيكتور ميغال دي فريتاس (38 سنة) من جنسية جنوب إفريقية من أصول برتغالية، حيث ارتقى إلى درجة حكم دولي عام 2011، وسبق له أن أدار عدة مباريات في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية وكاس إفريقيا للأمم، في دورة 2015 بغينيا الاستوائية ودورة 2019 بمصر، وكأس أفريقيا للأمم دون 17 سنة بالغابون، وكأس العالم دون 17 سنة بالبرازيل 2019. ويملك ميغال دي فريتاس في رصيده 250 مباراة من المستوى العالي.

للتذكير، كان النادي القبائلي قد بصم تأهله لأول نهائي له منذ سنة 2002 بعد فوزه على كوتون سبور الكاميروني بنتيجة 3-0 في إياب كأس الكونفدرالية بملعب 5 جولية الأولمبي بالعاصمة، بعد أن فاز بلقاء الذهاب في ياوندي بنتيجة 2-1. من جهته أقصى الرجاء البيضاوي منافسه المصري، بيراميدز، بضربات الترجيح (5-4) بعد أن تعادل الفريقان ذهابا وإيابا (0-0).