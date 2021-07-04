البيض: ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى في حادث مرور بالبنود

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع هذا الأحد ببلدية البنود بولاية البيض, حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأفاد نفس المصدر أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 108على بعد 50 كلم جنوب بلدية البنود في اتجاه ولاية أدرار, وذلك عقب انحراف وانقلاب سيارة تسبب في هلاك ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخل أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية للبنود وقاموا بتحويل جثث الضحايا نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الصحية المتعددة الخدمات للبنود, و حول الجرحى لنفس المرفق الصحي.

وقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث.