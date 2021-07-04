الصالون الدولي للاستثمار لوهران: إبرام زهاء 30 اتفاقية شراكة

أبرمت زهاء 30 اتفاقية شراكة في الصناعة والبناء والأشغال العمومية خلال الطبعة الثالثة للصالون الدولي للاستثمار في الصناعة والبناء والطاقة والتصدير الذي اختتمت فعالياته الأحد بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بوهران.

وأبرز محافظ الصالون أحمد حنيش أن زهاء 30 اتفاقية شراكة أبرمت ما بين متعاملين محليين فيما بينهم وأخرى مع متعاملين أجانب ينشطون في الجزائر وهذا في مجالات عديدة على غرار الصناعة الميكانيكية والمناولة الصناعية والنسيج الصناعي والبناء والأشغال العمومية وغيرها.

وشملت غالبية هذه الاتفاقيات إنشاء شركات مختلطة وأخرى توسيع نشاط المؤسسات أو إنشاء فروع بغرب الوطن على غرار وهران وسيدي بلعباس ومعسكر وفروع أخرى متخصصة في البناء والأشغال العمومية بشرق البلاد, مثلما أبرزه نفس المسؤول.

كما تميزت هذه الطبعة التي دامت أربعة أيام, بتسجيل حضور بارز للمهنيين الذي تجاوز عددهم 6 ألاف زائر بالإضافة إلى إقبال عدد كبير من الطلبة وحاملي المشاريع الراغبين في استحداث مؤسسات مصغرة في عدة مجالات, كما أشار مدير وكالة "سانفلاور للاتصال" الجهة المنظمة لهذا الحدث الاقتصادي.

للتذكير, شارك في هذه الطبعة زهاء 87 عارضا من داخل وخارج الوطن موزعين عبر ثلاثة صالونات وهي "العقار والبناء والأشغال العمومية" و"الصناعة والمناولة" و"النقل واللوجيستيك".

وشارك في هذه التظاهرة ما يقارب 50 مؤسسات وطنية عمومية وخاصة متخصصة في العقار والبناء والتهيئة الخارجية والداخلية والتصدير فضلا عن فروع للشركات الأجنبية التي تنشط بالجزائر من تونس وكندا وتركيا والصين وفرنسا وبلجيكا وغيرها, إلى جانب مؤسسات بنكية.

و برمجت بالمناسبة, محاضرات متبوعة بنقاشات تناولت مختلف المواضيع ذات الصلة على غرار "شروط عقود التأجير وأثرها على الاستثمار" و"أجهزة الدعم والمرافقة في تصدير المنتجات الجزائرية" و"اقتصاد الطاقة, الصناعة الجزائرية في مواجهة التحديات الراهنة".

المصدر: وأج