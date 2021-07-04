رئيس الجمهورية يـوصي بتدابير رأفة لفائدة شباب توبعوا جزائيا لارتكابهم وقائع التجمهر

أوصى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال59 للاستقلال والشباب، حسب ما أفاد به الأحد بيان لوزارة العدل.

وجاء في البيان: "تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة الذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".

وفي هذا الإطار، "شرعت الجهات القضائية المختصة ابتداء من تاريخ اليوم في الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الذين بلغ عددهم 18 شخصا لحظة تحرير هذا البيان والعملية مستمرة بالنسبة لغيرهم".