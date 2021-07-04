الجيش الصحراوي ينفذ ستة هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس السبت واليوم الأحد، ستة هجومات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي "الذل والعار"، حسب البيان العسكري رقم 235 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وأفاد البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أنه خلال "أمس السبت، قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس"، كما "استهدفت بقصف مكثف قوات الاحتلال بمنطقة أودي الزيات بقطاع الفرسية، وآخر بمنطقة روس بن أعميرة قطاع الفرسية".

أما اليوم الأحد، يضيف البيان، "فقد قصف مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواجدات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة سبخة تنوشاد وكذا أودي الظمران بقطاع المحبس"، إضافة إلى "تخندقات هذه القوات بمنطقة الدويك قطاع الكلتة".