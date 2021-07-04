افتتاح الطبعة الأولى للصالون الدولي للتصدير و اللوجيستيك هذا الثلاثاء

تفتتح الطبعة الاولى من الصالون الدولي للتصدير و اللوجيستيك هذا الثلاثاء بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به الاحد بيان لمؤسسة الابتكار والاستشراف الاقتصادي التي تشرف على تنظيم هذا الحدث.

وينظم هذا الصالون بالتعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و بورصة المناولة و الشراكة للغرب و كونفدرالية الصناعيين و المنتجين حيث يهدف الى تحسين مناخ الاعمال في الجزائر من خلال تقريب المصدرين و المستوردين مع اشراك كل الفاعلين في هذه العملية الاقتصادية، حسب منظمي الصالون.

"كما تسعى المؤسسة الى تشجيع و تثمين الجهود المبذولة من طرف كل الاطراف المعنية بخلق اسواق خارجية جديدة للمنتوجات الجزائرية لا سيما في افريقيا و هذا في اطار النظرة الاستراتيجية للسلطات العمومية في مجال التصدير"، يضيف البيان.

وحسب المنظمين، سيشهد هذا الحدث الاقتصادي مشاركة ازيد من 250 عارض وطني لا سيما المنتجين و الصناعيين و الناقلين و المصدرين الناشطين في العديد من القطاعات الحساسة منها الفلاحة والمنتوجات الزراعية و التعليب و الصناعات الثقيلة و الخفيفة علاوة على قطاع الخدمات على غرار البنوك و التأمينات و النقل و كل ما له علاقة باللوجيستيك.

ومن جهة اخرى، سيعرف الصالون مشاركة خبراء جزائريين و اجانب سيقومون بتنشيط حلقات عمل حول تبادل الخبرات و وجهات النظر في مجال التصدير و اللوجيستيك، يختم البيان.