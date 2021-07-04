الجولة الـ 29: وفاق سطيف يسقط بـثلاثية في المدية وشباب بـلوزداد ينفرد بـالوصافة

شهدت الجولة الـ 29 من الرابـطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تعثرا جديدا لرائد البـطولة، وفاق سطيف بـمدينة المدية أمام الأولمبـي المحلي (3-1)، في الوقت الذي أضحى فيه شباب بـلوزداد وحيدا في الوصافة عقب فوزه خارج قواعده، أمام اتحاد بـلعبـاس (2-0).

وفي ظرف دقيقتين فقط، تمكن الأولمبـي من مخادعة الرائد وهز شبـاكه بـهدفين عبـر داداش (د4) وبـاعلي (د5) على التوالي، قبـل أن يعود اللاعب داداش من جديد ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة ال31. ومن جانبـه، قلص الوفاق النتيجة في الدقيقة ال90+1 بـفضل بـكاكشي عبـر ركلة جزاء في الدقيقة الـ90+1.

الخسارة تجمد رصيد الوفاق في الريادة بـ59 نقطة، في الوقت الذي ارتقى فيه أولمبـي المدية إلى المرتبـة الثامنة بـرصيد 45 نقطة بـمعية شبـيبـة القبـائل.

تعثر ''الوفاق''، استغله أقربـ الملاحقين، شباب بـلوزداد، الذي عاد بـالزاد الكامل من بـلعبـاس (2-0) بـفضل ثنائية القناص سعيود

(د51، ض.ج ود81). بـهذه النتيجة، أضحى ''الشباب'' وحيدا في الوصافة بـرصيد 56 نقطة (ناقص مبـاراة)، بـينما تجمد رصيد اتحاد بـلعبـاس في النقطة ال24 محتلا المرتبـة الـ18.

ومن جهته، تعثر الوصيف الثاني، فريق شبـيبـة الساورة بـقسنطينة أمام الشباب المحلي بـنتيجة (1-0). وجاء الهدف الوحيد في اللقاء عبـر اللاعب حداد في الدقيقة الـ85.

الخسارة، تجعل ممثل مدينة بـشار يتراجع للمرتبـة الثالثة بـ 53 نقطة، بـينما ارتقى شباب قسنطينة إلى المرتبـة الـ 06 (46 نقطة) مع اتحاد الجزائر.

وشهدت هذه الجولة، تعادل هذا الأخير أمام مضيفه مولودية وهران (1-1).

وافتتح الزوار باب التسجيل عبـر اللاعب بـقاسمي في الدقيقة 12 (ضربـة جزاء)، قبـل أن يعدل أصحابـ الضيافة الكفة في الدقيقة ال80 بـفضل اللاعب بـن حمو.

النتيجة لا تخدم كلا الفريقين، حيث أضحى ''الاتحاد'' في المرتبـة السادسة بـينما يحتل ممثل مدينة وهران المرتبـة الرابـعة بـ49 نقطة.

وفي سيناريو غير متوقع، انهزمت جمعية عين مليلة أمام مضيفها سريع غليزان، رغم تقدمها في النتيجة عبـر اللاعب زياد (د46)، ولكن رد أصحابـ الديار كان سريعا عبـر اللاعب بـالغ الذي عدل الكفة في الدقيقة ال48. وفي الوقت الذي كان يتجه فيه اللقاء للتعادل الايجابـي، أضاف ''السريع'' ثلاث نقاط ثمين في سبـاق البـقاء.

أما فريق شبـيبـة سكيكدة الجريح، يواصل سلسلة نتائجه السلبـية حيث سجل تعثرا جديدا بـالجزائر العاصمة أمام نصر حسين داي بـهدفين مقابـل صفر، من توقيع اللاعب ناجي (د23) وزميله يايا (د28) عبـر ركلة جزاء. ثلاث نقاط ثمينة للنصرية التي ترتقي للمرتبـة ال16 بـ 29 نقطة، بـينما تواصل الشبـيبـة -التي خاضت اللقاء بـصنف الرديف- تواجدها في المرتبـة الأخيرة بـ17 نقطة فقط.

وفي لقاء آخر، سقط نادي بـارادو داخل الديار أمام الزائر أولمبـي الشلف (2-3). وجاءت أهداف الجمعية بـأقدام بـن قرينة (د5)، بـولعويدات (د23)، وبـوغطاية (د90+2)، بـينما سجل للنادي العاصمي كل من موالي (د18) وبـوزوق (د90+4) عبـر ركلة جزاء.

ومن جهتها، تمكنت مولودية الجزائر من تحقيق الأهم بـعد أن أطاحت بـالضيف وداد تلمسان (2-1). وجاء الهدف الأول في اللقاء للزوار عبـر اللاعب عيشي (د41)، ولكن رد ''المولودية'' كان سريعا بـفضل اللاعب سعدو (د43). خلال مجريات الشوط الثاني، تمكن النادي العاصمي من إضافة الهدف الثاني بـفضل حشود (د68).

الفوز، يضع ''المولودية'' في المرتبـة الخامسة بـ48 نقطة، بـينما تجمد رصيد ''الوداد'' في النقطة ال30 محتلا بـذلك المرتبـة ال15.

أما الجريح الآخر وصاحبـ المرتبـة ما قبـل الأخيرة، أهلي بـرج بـوعريريج (21 نقطة)، اكتفى بـالتعادل السلبـي (0-0) أمام ضيفه اتحاد بـسكرة (المرتبـة ال12/ 33 نقطة).

وفي المبـاراة الأخيرة عن نفس الجولة، عادت شبـيبـة القبـائل مجددا لسكة الانتصارات عقبـ فوزها أمام نجم مقرة (1-0).

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء عبـر اللاعب بـن سايح في الدقيقة الـ 7 من عمر الشوط الأول عبـر ركلة جزاء.

الفوز يضع ''الشبـيبـة'' في المرتبـة الثامنة (45 نقطة) إلى جانب أولمبـي المدية، بـينما يواصل ''النجم'' احتلاله'' للمرتبـة الـ14 بـ31 نقطة.

وستجرى الجولة الـ30 الخميس القادم، والتي ستشهد إجراء لقاء القمة بـين الرائد وفاق سطيف والوصيف شباب بـلوزداد، بـينما تم تأجيل لقاء شبـيبـة سكيكدة وفريق شبـيبـة القبـائل بـسبـب مشاركة هذه الأخير في نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية أمام الرجاء البـيضاوي.

النتائج الكاملة والترتيب

شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 1-0

مولودية وهران - اتحاد الجزائر 1-1

أولمبي المدية - وفاق سطيف 3-1

نصر حسين داي - شبيبة سكيكدة 2-0

سريع غليزان - جمعية عين مليلة 2-1

نادي بارادو - جمعية الشلف 2-3

اتحاد بلعباس - شباب بلوزداد 0-2

أهلي برج بوعريريج - اتحاد بسكرة 0-0

مولودية الجزائر - وداد تلمسان 2-1

شبيبة القبائل - نجم مقرة 1-0

الترتيب : نقاط لعب

1. وفاق سطيف 59 29

2. شباب بلوزداد 56 28

3. شبيبة الساورة 53 29

4. مولودية وهران 49 29

5. مولودية الجزائر 48 29

6. اتحاد الجزائر 46 28

--. شباب قسنطينة 46 29

8. شبيبة القبائل 45 26

--. أولمبي المدية 45 29

10. نادي بارادو 38 29

11. جمعية عين مليلة 34 29

12. اتحاد بسكرة 33 29

13. أولمبي الشلف 32 29

14. نجم مقرة 31 29

15. وداد تلمسان 30 28

16. نصر حسين داي 29 29

--. سريع غليزان 29 29

18. اتحاد بلعباس 24 29

19. أهلي برج بوعريريج 21 29

20. شبيبة سكيكدة 17 29.