محمد لاسات: جاهزون للظفر بـكأس العرب وإدخال الفرحة في قلوب كل الجزائريين

أكد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، محمد لاسات، أن مباراة نهائي كأس العرب الذي سينشطه أمام المنتخب السعودي هذا الثلاثاء سيشهد منافسة قوية للغاية، محذرا من قوة المنافس الذي تخطى بجدارة عقبة نظيره المصري في الدور نصف النهائي.

وقال لاسات في تصريح للقناة الأولى إن "الجميع استفاد من المشاركة في هذه البطولة، واكتسب الكثير من الخبرات" وأن "هدف الخضر هو تحقيق الفوز وحمل الكأس".

وأضاف لاسات أن "المنتخب الوطني يملك كل المؤهلات التي تسمح له برفع راية التحدي"، وان "أشباله على أتم جاهزية من الجانب الذهني لظفر باللقب وإدخال الفرحة في قلوب كل الجزائريين".

في المقابل عبر الناخب الوطني عن تخوفه من هاجس الإرهاق الذي قد يشكل -حسبه- عائقا في الفوز بنهائي البطولة العربية الذي سيحتضنه ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية.

جدير بالذكر، أن الاتحاد العربي لكرة القدم، قرر تغيير توقيت ومكان إجراء نهائي كأس العرب لمنتخبات أقل من 20 سنة الذي سيجمع بين المنتخب الوطني ونظيره السعودي هذا الثلاثاء.

وتم نقل المباراة النهائية من ملعب القاهرة الدولي إلى ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية، كما أن توقيت انطلاق المواجهة أصبح على الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر.

هذا وتقرر خلال الإجتماع الفني الخاص بمباراة نهائي لعب المنتخب الوطني اللقاء باللون الأبيض، بينما يرتدي خصمه السعودي الزي الأخضر بالكامل.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الجزائري حكيم مدان رئيس الوفد وصلاح بوطاجين المدير الإداري وجمال حانش مسؤول العتاد بالمنتخب.