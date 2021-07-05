السفير الصحراوي للإذاعة: نطالب تدخل العالم لوضع حد للممارسات الوحشية للنظام المغربي

أكد السفير الصحراوي بالجزائر، عبدالقادر طالب عمر ، مطالبة المنظمات الحقوقية في العالم بإيجاد ولاية خاصة للمقرر الأممي لمراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

ويتعرض منزل عائلة المناضلة الصحراوية السلطانة خية منذ أكثر من شهرين من عملية تطويق واسعة مع قطع للتيار الكهربائي عن المسكن، وهو ما دفع جبهة البوليساريو لدق ناقوس الخطر، مناشدة أحرار العالم التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات الوحشية.

وقال السفير الصحراوي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين إن شهادة المقررة ، التي تابعت أوضاع النشطاء الحقوقيين، أدانت تصرفات النظام المغربي لما يتعرض له الحقوقيون من ظلم وتعسف وقمع، ونادت بضرورة التحرك لحماية حقوق هؤلاء النشطاء.

وأضاف قائلا أن هناك حاليا منظمات حقوقية أخرى، كمجموعة جنيف، طالبت بإيجاد ولاية خاصة للمقرر لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.