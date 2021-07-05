رابطة علماء الساحل: الانتهاء من إعداد دليل تدريس التربية الدينية ونشره قريبا

أعلن الأمين العام بالنيابة لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، الإمام محمد ضيف، هذا الاثنين بواغادوغو (بوركينا فاسو)، عن الانتهاء من إعداد دليل "الممارسات السليمة لتدريس مادة التربية الدينية في مواجهة الغلو والتطرف العنيف"، كاشفا أنه سيتم طبعه ونشر تفاصيله "قريبا".

وقال ضيف في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال ورشة العمل الـ12 لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل تحت عنوان: "في سبيل معالجة التطرف: قبول الآخر من التنظير إلى الممارسة"، أنه تم "الانتهاء من إعداد دليل الممارسات السليمة لتدريس مادة التربية الدينية في مواجهة الغلو والتطرف العنيف"، حيث قامت الرابطة بعد سنوات من العمل بإجراء "التعديلات النهائية التي تمت مناقشتها خلال ورشات سابقة".

وأضاف أن "النسخة النهائية لهذا الدليل حظيت بالإجماع من قبل أعضاء الرابطة وسيتم طبعها والإعلان عن تفاصيلها قريبا".

ويحتوي مشروع "دليل الممارسات السليمة لتدريس مادة التربية الدينية في مواجهة الغلو والتطرف العنيف" على ثلاثة محاور تتعلق ب "المصطلحات" و"الأخلاق " و"الشبهات".

للإشارة، فإن أشغال الورشة الـ12 تتواصل اليوم وغدا الثلاثاء على أن يخرج المشاركون فيها بتوصيات وبيان ختامي حول موضوع "تقبل الآخر بين التنظير والممارسة".