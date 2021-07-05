نزيه برمضان : ضرورة اغتنام الفرص المتاحة لتكريس اللحمة الوطنية

حث مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية بالخارج, نزيه برمضان, هذا الثلاثاء من بومرداس, شباب الجزائر على اغتنام مختلف الفرص و المواعيد المتاحة لـ"تقوية و تكريس و استكمال بناء اللحمة الوطنية".

وأكد برمضان في كلمته ضمن فعاليات دورة كرة القدم لمجمع سوناطراك على ضرورة اغتنام الفرص الرياضية والتاريخية و الثقافية والفنية, التي تقام في ربوع الوطن, من أجل "توطيد اللحمة الوطنية بين أبناء الجزائر".

و قد حضر برمضان دورة ما بين جهات الوطن لكرة القدم, التي نظمتها مؤسسة سوناطراك لأبناء عمالها (من 12 الى 14 سنة) لانتقاء أحسن اللاعبين الذين سيشكل منهم, لاحقا, فريق يمثل المؤسسة في مختلف التظاهرات و المنافسات داخليا و خارجيا.

وسجل أن تنظيم هذه التظاهرة, بعد دورتين سابقتين تم من خلالهما معاينة أزيد من 1500 طفلا من 10 نواحي من الوطن, في ذكرى الاستقلال و عيد الشباب, جاء بالتحديد بهدف "تكريس اللحمة الوطنية المنشودة" و أيضا "فرصة للتنافس الرياضي بين أطفال يمثلون مختلف مناطق الوطن".

للاشارة, حضر مراسم افتتاح الدورة التي ستتواصل على مدار خمسة أيام بالمركب الأولمبي جيلالي بونعامة بمدينة بومرداس, الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, توفيق حكار, و عدد من الشخصيات الوطنية في المجال الرياضي و مسؤولي عدد من النوادي و الجمعيات الرياضية, إلى جانب السلطات الولائية و ممثلي مختلف جمعيات المجتمع المدني.