الجيش الصحراوي ينفذ هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي

نفذ مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، أمس الأحد واليوم الاثنين، هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي "الذل والعار"، حسب البيان العسكري رقم 236 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأفاد البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي "نفذوا هجومات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية، في قطاعات السمارة، حوزة، أوسرد والمحبس".

وذكر البيان، أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت، أمس الأحد، تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة سبخة العكريش وكذا بمنطقة ميران في قطاع السمارة"، مضيفا أنها "استهدفت قوات الاحتلال بمنطقة روس بن زكة، وقصفت أماكن تواجدها بمنطقة روس أربيب الكاعة، وتخندقاته بمنطقتي أكليب الشك قطاع أوسرد ولكطيطيرة، في قطاع حوزة".

وأضاف بيان وزارة الدفاع الصحراوية، أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت اليوم الاثنين، تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة لعكد قطاع المحبس".

واختتم بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بالتأكيد على "استمرار هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل و العار".