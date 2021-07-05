حادثة شاطيء تنس: تماثل جميع المصابين بالاغماء للشفاء

أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الاثنين تماثل كل المصابين في حادثة الاغماء الجماعي والتسمم التي شهدتها احدى شواطئ بلدية تنس (ولاية الشلف) للشفاء ومغادرتهم جميعا الهياكل الاستشفائية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية.

و قالت الوزارة في بيان انه "على إثر حادثة الاغماء الجماعي و التسمم التي شهدتها إحدى شواطئ بلدية تنس التابعّ إقليميا لولاية الشلف و التي أسفرت عن عدد من الإصابات وحالة من الهلع لدى المواطنين تطمئن الوزارة الرأي العام بتماثل جميع المصابين للشفاء ومغادرتهم جميعا الهياكل الاستشفائية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية".

كما تؤكد الوزارة على اتخاذ السلطات المحلية ل"عدد من الاجراءات العملية و الاستعجالية ابتداء من ليلة 4 جويلية 2021 الرامية الى حماية سلامة المصطافين ".

فيما تعكف فرق ميدانية متخصصة على مباشرة التحقيقات البيولوجية للفصل في اسباب هذا الحادث والتي سيتم اطلاع الراي العام بها فور استكمالها .