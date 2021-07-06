الوزير الأول بن عبد الرحمان يشرف على عملية توزيع سكنات بالجزائر العاصمة

شرع الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان صباح الثلاثاء بزيادة عمل بالجزائر العاصمة, يشرف خلالها على عملية تسليم وحدات سكنية بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب.

ويتعلق الأمر بموقع 3.746 سكن صيغة البيع بالإيجار "عدل" المتواجد بالدويرة أين يقوم السيد بن عبد الرحمان بتدشين وتسمية الحي وكذا تسمية شارعه الرئيسي.

كما يشرف الوزير الأول على تدشين موقع 3.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" ببلدية بابا حسن وتسمية الحي.

وبعد زيارة سكن نموذجي بهذا الموقع, سيستمع الوزير الأول إلى عروض حول برنامج للسكنات المزمع تسليمها وطنيا وعلى مستوى ولاية الجزائر, بما فيها سكنات البيع بالإيجار.

وتختتم الزيارة بتسليم رمزي للمفاتيح على المستفيدين من السكنات بصيغتي البيع بالإيجار والعمومي الإيجاري.

والي العاصمة : استئناف عملية استقبال ملفات LPA بداية من الأسبوع القادم

كشف والي الجزائر العاصمة يوسف شرفة، عن استئناف عملية استقبال ملفات صيغة السكن الترقوي المدعم "أل بي يا" بداية من الأسبوع القادم وبأن حصة الجزائر العاصمة من السكنات التي ستوزع هذا الثلاثاء تقدر بـ 11 ألف وحدة سكنية.

وقال شرفة في تصريح للقناة الأولى هذا الثلاثاء أن "البرنامج السكني الخاص بالجزائر العاصمة يشمل ثلاثة أنواع من الصيغ وهي سكنات البيع بالإيجار "عدل" والترقوي العمومي والسكن الاجتماعي، ما يعادل 11 ألف وحدة سكنية، من بينها 630 سكن إجتماعي ستوزع على مستوى أربعة بلديات" ليضف أنه ستتبعها عمليات أخرى، من خلال نشر قوائم المستفيدين من هذه الصيغة من السكن بالنسبة للبلديات المتبقية على غرار بلدية الرويبة".

كما أكد والي الجزائر العاصمة أنه "بداية من الأسبوع القادم سيتم استئناف عملية استقبال ملفات صيغة السكن الترقوي المدعم "أل بي يا"، موضحا أن "هناك 12 ألف وحدة سكنية ستوزع بالإنصاف على مستحقيها مشيرا أنه سيتم نشر في الأيام القليلة القادمة بيانات على مستوى جميع المواقع الرسمية للبلديات لشرح تفصيل هذا العملية".

كما كشف يوسف شرفة في ختام حديثه ان "60 بالمائة من الوعاء العقاري موجود ورخص البناء جاهزة من بينها 2000 انطلقت