نفط: أسعار برنت ترتفع إلى حوالي 78 دولارا

صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة, صباح الثلاثاء, قرب 78 دولارا, مدفوعة بتعثر مباحثات خفض الإنتاج التي يجريها تحالف "أوبك +" منذ الخميس الماضي.

وبلغ سعر العقود الاجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر 77,65 دولارا, مرتفعا بنسبة 0,61 بالمائة أو50 سنتا.

وصعدت أسعار العقود الاجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أوت بنسبة 2,15 بالمائة أو 1,62 دولار, إلى 76,90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر 2014.

وفي وقت مبكر من اليوم, طالبت الولايات المتحدة, تحالف "أوبك +" بالتوصل إلى حلول ترضي جميع أعضائه من خلال استئناف المباحثات بشأن مستقبل اتفاقية خفض الإنتاج الحالية بعدما أعلن أعضاء التحالف الـ 23,أمس الاثنين, ارجاء اجتماعهم الوزاري لموعد لاحق لاستكمال المشاورات.

وشهدت المباحثات خلافات حادة بين السعودية والإمارات حيث طالبت هذه الأخيرة زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس المقبل دون شروط, بينما تشترط السعودية وروسيا ربط الزيادة بتمديد اتفاق خفض الإنتاج 8 شهور إضافية, من أفريل 2022, حتى ديسمبر 2022.

وتريد الإمارات أيضا تعديل الشهر المرجعي لها لخفض الإنتاج, من أكتوبر الأول 2018, البالغ إنتاجها النفطي حينه 3,1 ملايين برميل يوميا, إلى أفريل 2021 البالغ إنتاجها في ذلك الوقت 3,84 ملايين برميل يوميا.