خنشلة : الحرائق تتلف 1500هكتار من المساحات الغابية و الحصيلة مرشحة للإرتفاع

تتواصل عمليات إخماد الحرائق لليوم الثالث على التوالي بولاية خنشلة حيث بلغت نسبة التحكم في حرائق غابات عين ميمون بطامزة و بوحمامة 90 بالمائة بعد أن أتت على 1500 هكتار من الغطاء الغابي بالولاية حتى الآن في ظل أنباء عن أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وقال المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف في ندوة صحفية عقدها مناصفة مع المدير العام للغابات، منتصف نهار اليوم بمكان اندلاع الحريق بمنطقة "بئر وصفان" ببلدية طامزة، أن أعوان الحماية المدنية بالتنسيق مع نظرائهم لمحافظة الغابات قاموا بإخماد الحرائق على مستوى 9 مداخن من أصل 12 مدخنة كانت مشتعلة منذ أول أمس الأحد.

وأضاف نفس المسؤول أن الأعوان حاصروا أغلب الأماكن التي اشتعلت بها النيران في الوقت الذي لا تزال فيه الجهود متواصلة لإخماد الحرائق بمناطق بئر وناس وإيسومار وبوحمامة.

ولم يستبعد المدير العام للحماية المدنية إمكانية الاستعانة بخدمات قوات الجيش الوطني الشعبي خلال الساعات القليلة المقبلة لاحتواء الوضع في حال إذا استمرت الأوضاع على حالها أو اتساع الرقعة التي شملتها الحرائق.



وأكد أن كل الوسائل اللوجيستيكية والبشرية اللازمة قد سخرت لإخماد الحرائق، مشيرا إلى أن أزيد من 500 عون تابعين لسلك الحماية المدنية يوجدون بغابات طامزة و بوحمامة منذ ثلاثة (3) أيام لإخماد النيران التي أتت على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي.



وقال في ذات السياق: "لا يمكن في الوقت الحالي تدعيم المروحيتين اللتين تقومان بعملية إخماد النيران بطائرات هليكوبتر أخرى بسبب ارتباطها بعمليات إخماد نيران بولاية تيبازة وإجلاء مواطنين".

من جهته، ذكر والي خنشلة علي بوزيدي في ذات الندوة الصحفية أن تحقيقا أمنيا قد فتح لمعرفة الأسباب الحقيقية لاندلاع هذه الحرائق التي من غير المستبعد إمكانية ضلوع مواطنين فيها.

وأكد الوالي أن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان يتابع شخصيا كل صغيرة وكبيرة بخصوص حرائق الغابات بولاية خنشلة ويؤكد على ضرورة تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لأجل إخمادها دون تسجيل أي خسائر بشرية تذكر.

حصيلة الحرائق

في السياق كشف المدير العام للغابات علي محمودي عن أن المديرية العامة للغابات سجلت منذ الفاتح جوان المنصرم إلى غاية اليوم 160 حريقا تسببت في اتلاف مساحة 450 ألف هكتار من الغابات بمعدل خمسة حرائق يوميا.

وأضاف في ذات السايق أن النيران التي اندلعت أول أمس الأحد بغابات عين ميمون بطامزة قبل أن تنتقل لغابات مجاورة ببلديتي شيلية وبوحمامة قد تسببت في إتلاف حوالي 1500هكتار من الغطاء النباتي المتكون في غالبيته من أشجار الصنوبر الحلبي.

وأضاف أن محافظة الغابات لولاية خنشلة مدعومة بخمسة (5) أرتال من ولايات مجاورة بمجموع أزيد من 200عون وضعت تحت تصرفهم 90 سيارة وشاحنة ذات صهريج، تعمل إلى جانب أعوان الحماية المدنية وعمال المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية ومواطنين متطوعين، على إخماد الحرائق من أجل التحكم في الوضع وتفادي انتشار ألسنة اللهب إلى مناطق مجاورة.

و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد أشارت أمس الاثنين في بيان لها الى تجنيد ، إثر الحرائق المندلعة يوم الاحد بولاية خنشلة، وسائل و إمكانيات بشريةّ وماديةّ معتبرة من سبعة (07) ولايات مجاورة تدعمها مروحيتان (02) تابعتان للحماية المدنية، و ناشدت الجميع بالتحلي بالحيطة و الحذر اللازمين في مثل هذه الحالات.