﻿ كأس العرب أقل من 20 سنة : الجزائر تخسر النهائي أمام السعودية 1-2

انهزم المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة أمام منتخب المملكة العربية السعودية بنتيجة (1-2)، الشوط الأول (0-1)، في نهائي كأس العرب للأمم 2021 لهذه الفئة، اليوم الثلاثاء، بملعب "30 يونيو" التابع للدفاع الجوي بالقاهرة (مصر).

ومارس المنتخب السعودي منذ بداية اللقاء ضغطا عاليا على العناصر الوطنية، ليتمكن من افتتاح باب التهديف مبكرا عبر مصعب الجوبر (د 3)، إثر خطأ فادح في وسط دفاع الفريق الجزائري استغله كما ينبغي المهاجم السعودي.

لتشهد الدقيقة الـ18 إنقاذ حارس المرمى الجزائري، نبيل وناس، لمرماه بصده لركلة جزاء نفذها عبد الله هادي.

وفي مباراة متوازنة على العموم، تمكنت تشكيلة "الخضر" من تعديل النتيجة في الشوط الثاني بأقدام عادل بولبينة (د 53)، لكن العناصر السعودية عادت في مجريات اللعب بإضافة الهدف الثاني من ركنية بواسطة محمد سليمان بكر (د 78).

وقد أهدر شبان المنتخب الوطني الجزائري، فرصة "الثأر" من المنتخب السعودي بعد 36 سنة، بما أن آخرة مرة التقى فيها الفريقان، هي نهائي كأس العرب (أواسط)، المسماة آنذاك "كأس فلسطين"، والتي جرت بالجزائر سنة 1985، وشهدت خسارة "الخضر" بقيادة المرحوم مختار عريبي، بنتيجة 1-2.

ورغم هذه الخسارة فان أشبال الناخب الوطني، محمد لاسات، حققوا مشوارا رائعا، فبعدما تأهلوا عن مرحلة المجموعات، أزاحوا من طريقهم اثنين من أقوى المنتخبات وهما المغرب وتونس في ربع ونصف النهائي (1-1، بركلات الترجيح 4-3 و 2-0 على التوالي).

وبتعداد يضم لاعبين ينشطون في الخارج، نجح المدرب لاسات في تكوين فريق لا باس به في ظرف زمني قصير يمكن الاعتماد عليه في المنافسات الرسمية المقبلة التى تنتظر رفاق المتالق عمر محمد رفيق بداية بتصفيات كاس افريقيا للامم 2023.