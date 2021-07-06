خبراء للإذاعة : اللقاحات المعتمدة في الجزائر فعالة ضد سلالة دلتا

06/07/2021 - 20:15

سجلت الجزائر سبع حالات جديدة من فيروس دلتا المتحور لتصل عدد الإصابات إلى 31 إصابة منذ ماي المنصرم، وحذر خبراء الصحة من سرعة انتشار الفيروس وقدرتها على إصابة الشباب، مؤكدين ان اللقاحات المعتمدة في الجزائر فعالة ضد هذا الفيروس.

وأكد الباحث في علم الأوبئة الدكتور محمد ملهاق – في تصريح للإذاعة الجزائرية - أن فيروس دلتا المتحور – الذي ظهر أولا في الهند- يمتاز بسرعة انتشاره، مطمئنا في السياق ذاته بأنه غير مقاوم للقاحات.

وأشار ملهاق إلى أن هذا الفيروس من النوع الثاني، مؤكدا فعالية اللقاحات المعتمدة في الجزائر ضده حسب ما أكدته منظمة الصحة العالمية حسب المتحدث ذاته.

فيما أكد المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي عبدالرزاق بوعمرة أن هذا الفيروس مع سرعة انتشاره، فهو اكثر قوة من فيروس كورونا وأكثر خطورة، وأكثر قدرة على إصابة حتى الفئات الشابة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية

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