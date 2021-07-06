الجيش الصحراوي يستهدف قوات الاحتلال المغربي بهجمات جديدة

نفذ مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (جدار الذل والعار)، حسب البيان العسكري رقم 237، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأفاد البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن مفارز جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قامت أمس الاثنين، بـ"قصف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة اكراراة لحديد ومنطقة اودي لثل في قطاع الفرسية".

وذكر البيان أن "وحدات من الجيش الصحراوي، قصفت اليوم الثلاثاء، تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة حفرة اشياف قطاع البكاري، كما استهدفت من خلال قصف مكثف قوات الاحتلال بمنطقتي ابرومة وانقاب العبد قطاع، وسلطت قصفا مدمرا على تخندقاته بمنطقة بنزكة، في قطاع حوزة".

وأضاف بيان وزارة الدفاع الصحراوية، أن "قصفا عنيفا استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة اودي لثل قطاع الفرسية، وكذا بمنطقتي اميطير لمخينزة واودي الظمران في قطاع المحبس".

وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها، على أن "هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ستتواصل، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل و العار".