تمنراست تــودع عميد الشعر التارقي عجله محمد

ووري الثرى مساء الثلاثاء جثمان الفنان عجله محمد بمقبرة تبركات في جو مهيب و بحضور محبي وعائلة الراحل و السلطات المحلية بولاية تمنراست .

و قد توفي الفنان عجلة محمد بمستشفى تمنراست اثر مرض عضال و عرف عن الفنان حبه الكبير للفن التارقي الأصيل و جسد ذلك في لباسه التقليدي الصحراوي الاصيل الذي عرف به و ميزه في كل خرجاته.

و المعروف على الفنان عجله محمد الذي ولد سنة 1938 ببلدية ادلس نظم الشعر التارقي الاصيل الذي بدأ في نظمه منذ كان سنه 12سنة و شارك في العديد من التظاهرات الثقافية في الجزائر العاصمة و غيرها ممثلا منطقة الاهقار احسن تمثيل كما اسس جمعية محلية للحفاظ على التراث المحلي الأصيل من الشعر و الامزاد و الاسوات وهو الشعر بلغة التوارق.

و تم تكريمه من قبل وزيرة الثقافة لدى زيارتها الأخيرة إلى ولاية تمنراست و يعتبر من بين أحد حاملي التراث اللامادي بمنطقة الاهقار و الذي ساهم بصورة كبيرة في نقل المعارف حول الفن التارقي الأصيل اين يوضح مدير الحظيرة الثقافية الوطنية بالاهقار السيد امرزاغ محمود بان المنطقة و الجزائر فقدت إحدى أهم القامات الفنية التي ساهمت بقوة في مسار الحفاظ على الهوية الحقيقية للشعب الجزائري.