سعيد فريطاس للإذاعة: حرائق ولاية خنشلة سابقة في المنطقة من حيث الشدة و خسائر الغطاء النباتي

أكد رئيس مكتب المجالات المحمية و اليقظة الايكولوجية بالمديرية العامة للغابات سعيد فريطاس أن الحرائق التي شهدتها ولاية خنشلة خلال 36 ساعة الأخيرة تعتبر سابقة في المنطقة من حيث شدتها و المساحة التي أتت عليها (1500 هكتار)مخلفة خسائر كبيرة في الثروة الغابية للمنطقة بما تتضمنها من أنواع نباتية نادرة وأصناف حيوانية مهددة بالانقراض

وشدد سعيد فريطاس لدى استضافته هذا الأربعاء في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى على أن حرائق الغابات في منطقة المتوسط جلها وبنسبة تصل إلى 99 بالمئة تسببها عوامل بشرية مستبعدا في السياق ذاته اشتعالها بسبب ارتفاع درجات الحرارة و الجفاف .

وأشاد المتحدث بالهبة الشعبية التضامنية لسكان ولاية خنشلة و الولايات المجاورة الذين كانو يدا بيد مع أعوان الحماية المدنية خاصة في تحيين مسار الحريق عن طريق حفر الخنادق في المسار الذي يتجه فيه الحريق لتطويقه وأكد في ذات السياق على أهمية أخذ التوجيهات من التقنين المتواجدين بعين المكان وذلك لتفادي وقوع خسائر بشرية .

وأوضح ضيف الصباح أنه تم تحديد 21 منطقة في الجزائر مهمة بأنواعها النباتية وعلى رأسها منطقة ولاد يعقوب بخنشلة والتي اشتعلت فيها النيران واتت عليها بما تتضمنه من أنواع نباتية وحيوانية نادرة وكذا بساتين وأراضي فلاحية.

وبالحديث عن المخطط الوطني لحماية الغابات للسنة الجارية 2021 قال سعيد فريطاس "قمنا في 24 ماي الفارط بتنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات و التي يترأسها وزير الفلاحة ..هذا المخطط الوطني لحماية الغابات يضم كافة أطياف الفاعلين في التدخل من أجل حماية الغابات في حالة حدوث حرائق "

وفي ختام حديثه دعا ضيف الصباح كل أطياف المجتمع للحفاظ على الثروة الغابية الوطنية مؤكدا أنها مسؤولية جماعية و واجب وطني .

المصدر:الإذاعة الجزائرية