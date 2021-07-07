تنظيم البطولة الوطنية للكونغ فو ووشو سبتمبر المقبل

تنظم الاتحادية الجزائرية لرياضة الكونغ فو ووشو البطولة الوطنية اكابر اواسط واصاغر (ذكور واناث) ,مطلع شهر سبتمبر المقبل ببوزريعة (الجزائر العاصمة) , حسبما افادت به الهيئة الفدرالية هذا الأربعاء.

وقال يحي بدور رئيس الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو "تنظم الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو البطولة الوطنية الاولى لهذا الموسم بعد توقف دام أكثر من سنة كاملة بسبب انتشاركوفيد-19 , بمشاركة حوالي 25 رابطة ولائية".

وأوضح انه سينظم تربصا تحضيريا لفائدة 160 مدرب ومربي رياضي, سيوزعان على مجموعتين , الاولى بقاعة سفالتاس والثانية بمدينة تيسمسيلت , وتكون في الفترة من 29 الى 31 جويلية الجاري .

وأضاف بدور في هذا الصدد :" سننظم تربصا لفائدة 160 مدربا .نقسمهم الى مجموعتين لتفادي الاكتظاظ داخل قاعة التدريب. تكون المجموعة الاولى بسفالتاس والتانية بمدينة تيسمسيلت , وسيشرف عليهما اساتذة من المعهد الوطني للتكنولوجيا والرياضة".

على صعيد يعقد الاتحاد الدولي للكونغ فو ووشو جمعيته العامة يوم 13 جويلية المقبل , وستشارك الجزائر في الجمعية عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وسيتم تحديد اهم القرارات , منها تحديد موعد اقامة البطولة العالمية للأكابر بأمريكا والشباب بالمغرب , مع تعديل بعض النقاط في القانون الاساسي, حسب بدور.