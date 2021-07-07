36 صحفيا من الإذاعة الجزائرية في دورة تكوينية حول الإستعمال الأمثل للغة الأمازيغية

يستفيد أكثر من ثلاثين صحفيا، ينتمون للقناة الإذاعية الثانية و26 إذاعة جهوية، من دورة تكوينية حول الاستعمال الأمثل للغة الأمازيغية.

وتدخل هذه الدورة ضمن تظاهرة "الجزائر في القلب" التي تنظمها الإذاعة الوطنية بالتنسيق مع المحافظة السامية للأمازيغية ، بولاية بومرداس، من 5 إلى 8 جويلية الجاري بمناسبة الذكرى الـ 59 لذكرى الإستقلال.

ويندرج المسعى نحو"الزيادة المستمرة في الحجم الساعي المخصص للبرامج والفترات الإعلامية باللغة الأمازيغية ومختلف تنوعاتها اللسانية على قنوات التعبير الأمازيغية هذه" ، ضمن أهداف الإذاعة الجزائرية ، وهو ما أكده في مناسبات عديدة مديرها العام محمد بغالي، وخصوصا لدى توقيعه اتفاقية شراكة مع المحافظة السامية للغة الأمازيغية.

ويؤطر الدورة أكثر من عشر مؤطرين يعملون على وضع معجم مشترك يضم كلمات اللغة الأمازيغية في تنوعها اللساني، الموجهة للاستعمال أثناء البث حسب المؤطر نبيل صحراوي الذي أضاف أن الأمر يتعلق بتوحيد بعض المصطلحات وإيجاد بعض الكلمات المشتركة التي تسمح بضمان حق الإعلام لأكبر عدد ممكن من المستمعين.

أما الصحفي بإذاعة بجاية الجهوية مالك حمايدي فيعتقد أن إنشاء معجم مشترك بين مختلف لهجات اللغة الأمازيغية القبائلية والشاوية والتارقية والمزابية ليس أمرا صعبا.