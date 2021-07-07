اغتيال رئيس هايتي في مقر إقامته

أعلن رئيس الوزراء المؤقت في هايتي, كلود جوزيف, هذا الأربعاء, عن اغتيال رئيس البلاد, جوفينيل مويس, في مقر إقامته برصاص مسلحين مجهولين.

ونقلت مصادر إعلامية عن بيان لجوزيف, أفاد فيه بأن مجهولين هاجموا سكن الرئيس مويس, خلال الليل, وقتلوه بالرصاص.

ووفقا لذات المصدر, فقد أصيبت زوجة الرئيس خلال الهجوم ونقلت إلى المستشفى .

وقال رئيس الوزراء المؤقت, إنه يتولى الآن مهام قيادة البلاد. ودعا, المواطنين إلى الهدوء, مؤكدا أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام .

ويبلغ الرئيس المغتال 53 سنة وهو الرئيس الثاني والأربعون لجمهورية هايتي .

تولى الرئاسة عام 2017 وهو سياسي ورجل أعمال.

وسبق وأن أعلنت وزارة العدل في هايتي عن احباط "محاولة انقلابية" ضده قبل خمسة أشهر.