كورونا : اقتراح مشروع إجبارية التلقيح لمرتادي الأماكن العمومية والفضاءات المغلقة

اقترحت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا مشروعا لاجبارية التلقيح ضد كوفيد-19عند ارتياد الاماكن العمومية والفضاءات المغلقة.

وأوضح عضو اللجنة العلمية الياس أخاموك في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذا المقترح يتمثل في إصدار شهادة التلقيح تنسخ على الهاتف من خلال المسح الضوئي تتضمن معلومات الهوية الشخصية للملقح مضيفا أنها ستسمح لصاحبها بدخول قاعات الحفلات والتظاهرات الرياضية والثقافية.

وذكر أن الهدف من مشروع اجبارية التلقيح حماية المواطنين داخل الاماكن المغلقة وكذا تحفيزهم على الاقبال على عملية التلقيح.

من جهته يرى الباحث في علم الفيروسات والبيولوجي السابق محمد ملهاق ضرورة أن يرافق هذا المشروع برنامج عمل لانجاحه .

وقال في السياق ذاته"من الناحية العملية يتطلب هذا المشروع هياكل وتجهيزات ويجب ارفاقه ببرنامج للبطاقة الالكترونية وكذا الأجهزة القادرة على قراءة هذه الشرائح .

وتجدر الإشارة إلى انه خلال الشهر المقبل ستستلم الجزائر 3ملايين جرعة لقاح في انتظار أن تضاعف الكمية خلال الأشهر المقبلة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية