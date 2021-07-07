إحصاء أزيد من 13 ألف منطقة ظل في الجزائر إلى غاية نهاية جوان الماضي

بلغ العدد الإجمالي لمناطق الظل في الجزائر إلى غاية نهاية جوان الماضي أزيد من 13 ألف منطقة موزعة على 1375 بلدية، حسبما أفاد به هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد.

وأكد مراد في حصيلة قدمتها نيابة عنه مراح، مكلفة بالدراسات والتخليص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمناسبة ملتقى حول "الطب عن بعد والجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمناطق الظل" المنظم من قبل المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، أن "الجزائر أحصت إلى غاية نهاية جوان المنصرم 513 13 منطقة ظل موزعة على 1357 بلدية".

وتحتاج هذه المناطق، كما أضاف ذات المسؤول، إلى "198 43 مشروع بتكلفة مالية تتجاوز ال 590 مليار دينار جزائري" حتى تتحسن حالتها و ترفع من مستوى التنمية المحلية في تلك المناطق.

من جهة أخرى، بلغت المشاريع الممولة لحد اليوم، حسب نفس المصدر، 115 24 مشروعا رصد له غلاف مالي يزيد عن 323 مليار دينار جزائري.

وفيما يخص وضعية المشاريع المنجزة، هناك "أزيد من 11 ألف مشروع تم استلامه وهو ما يمثل 46 % من المشاريع الممولة" كما خصصت لهذه المشاريع المحققة ميدانيا "أكثر من 123 مليار دينار جزائري استفاد منها ما يربو عن 4 ملايين ساكن موزعين على 6118 منطقة وذلك من إجمالي 7 ملايين ساكن محصى عبر مناطق الظل".

في المقابل، هناك 4880 مشروع في طور الإنجاز و 7253 مشروع قيد الدراسة و في مرحلة إتمام الإجراءات الإدارية سيتم إطلاقها قريبا، وفق ذات المصدر.

مناطق الظل بحاجة إلى 1126 مركزا صحيا إضافيا لتحسين ظروف التكفل الصحي