رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة الجديدة

07/07/2021 - 17:17

عين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,  هذا الأربعاء, أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها الوزير الأول أيمن بن عبد  الرحمان, حسب ما اورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أنه و "طبقا لأحكام المواد 91, 103, 104 و 105 من الدستور و  باقتراح من السيد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, عين السيد عبد المجيد  تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني,  بموجب المرسوم 21/ 281 المؤرخ في 26 ذي القعدة 1442 هـ الموافق لـ 7 جويلية  2021 أعضاء الحكومة الآتية أسماؤهم:

            -الوزير الأول و وزير المالية أيمن بن عيد الرحمان

            -وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.  

            -وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية: كمال بلجود 

            -  وزير العدل حافظ الأختام: عبد الرشيد طبي.  

            - وزير الطاقة و المناجم: محمد عرقاب. 

            -وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة: بن عتو زيان 

            - وزير المجاهدين وذوي الحقوق: العيد ربيقة . 

            - وزير الشؤون الدينية والأوقاف: يوسف بلمهدي. 

            - وزير التربية الوطنية: عبد الحكيم بلعابد.          

            -وزير التعليم العالي و البحث العلمي: عبد الباقي بن زيان. 

            - وزير التكوين والتعليم المهنيين: ياسين مرابي. 

            - وزيرة الثقافة و الفنون: وفاء شعلال. 

            -وزير الشباب والرياضة: عبد الرزاق سبقاق 

            - وزير الرقمنة و الإحصائيات: حسين شرحبيل

            - وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: كريم بيبي تريكي

            - وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: كوثر كريكو.

            - وزير الصناعة: أحمد زغدار.

            - وزير الفلاحة والتنمية الريفية: عبد الحميد حمداني.

            - وزير السكن والعمران والمدينة: محمد طارق بلعريبي.

            - وزير التجارة وترقية الصادرات: كمال رزيق. 

            - وزير الاتصال: عمار بلحيمر

             - وزير الأشغال العمومية: كمال ناصري.

            -وزير النقل: عيسى بكاي

            -وزير الموارد المائية و الأمن المائي: كريم حسني.

            -وزير السياحة والصناعة التقليدية : ياسين حمادي.

            -وزير الصحة : عبد الرحمان بن بوزيد. 

            - وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: عبد الرحمان لحفاية. 

             -وزيرة العلاقات مع البرلمان: بسمة أزوار.

             - وزيرة البيئة: سامية موالفي. 

            - وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية: هشام سفيان صلواتشي.

            وزير الصناعة الصيدلانية: عبد الرحمان لطفي جمال بن با أحمد

            - الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة: ياسين ضيافات

            - الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات  الناشئة: ياسين المهدي وليد

            -الأمين العام للحكومة: يحيي بوخاري.

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الجزائر

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