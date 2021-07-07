رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة الجديدة

عين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الأربعاء, أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, حسب ما اورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أنه و "طبقا لأحكام المواد 91, 103, 104 و 105 من الدستور و باقتراح من السيد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, عين السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, بموجب المرسوم 21/ 281 المؤرخ في 26 ذي القعدة 1442 هـ الموافق لـ 7 جويلية 2021 أعضاء الحكومة الآتية أسماؤهم:
-الوزير الأول و وزير المالية أيمن بن عيد الرحمان
-وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.
-وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية: كمال بلجود
- وزير العدل حافظ الأختام: عبد الرشيد طبي.
- وزير الطاقة و المناجم: محمد عرقاب.
-وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة: بن عتو زيان
- وزير المجاهدين وذوي الحقوق: العيد ربيقة .
- وزير الشؤون الدينية والأوقاف: يوسف بلمهدي.
- وزير التربية الوطنية: عبد الحكيم بلعابد.
-وزير التعليم العالي و البحث العلمي: عبد الباقي بن زيان.
- وزير التكوين والتعليم المهنيين: ياسين مرابي.
- وزيرة الثقافة و الفنون: وفاء شعلال.
-وزير الشباب والرياضة: عبد الرزاق سبقاق
- وزير الرقمنة و الإحصائيات: حسين شرحبيل
- وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: كريم بيبي تريكي
- وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: كوثر كريكو.
- وزير الصناعة: أحمد زغدار.
- وزير الفلاحة والتنمية الريفية: عبد الحميد حمداني.
- وزير السكن والعمران والمدينة: محمد طارق بلعريبي.
- وزير التجارة وترقية الصادرات: كمال رزيق.
- وزير الاتصال: عمار بلحيمر
- وزير الأشغال العمومية: كمال ناصري.
-وزير النقل: عيسى بكاي
-وزير الموارد المائية و الأمن المائي: كريم حسني.
-وزير السياحة والصناعة التقليدية : ياسين حمادي.
-وزير الصحة : عبد الرحمان بن بوزيد.
- وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: عبد الرحمان لحفاية.
-وزيرة العلاقات مع البرلمان: بسمة أزوار.
- وزيرة البيئة: سامية موالفي.
- وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية: هشام سفيان صلواتشي.
وزير الصناعة الصيدلانية: عبد الرحمان لطفي جمال بن با أحمد
- الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة: ياسين ضيافات
- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة: ياسين المهدي وليد
-الأمين العام للحكومة: يحيي بوخاري.