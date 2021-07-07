﻿ مدرب شبيبة القبائل: "سنبذل قصارى جهدنا للعودة بالكأس إلى الجزائر"

أكد مدرب شبيبة القبائل، دنيس لافاني اليوم الاربعاء ، بأن فريقه سيبذل "قصارى جهده" في نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام الرجاء البيضاوي المغربي، يوم السبت المقبل بملعب كوتونو (00ر20 سا)، من أجل "العودة' بالكأس إلى الجزائر.

و صرح مدرب الكناري للصحافة قائلا:"سنبذل كل ما في وسعنا للعودة بالكأس إلى الجزائر.وابتعد عن لغة الغرور بالقول أن :" كرة القدم ليست علوما دقيقة.وحظوظ الفريقين في التتويج متساوية .

وبعث برسالة واضحة للاعبين الجمهور بالقول انه :" علينا اللعب بـــ 100 بالمائة من إمكانياتنا، وتفادي السقوط في الانفعال".

و جاءت تصريحات لافاني بالمطار الدولي بالجزائر، قبيل تنقل الوفد إلى كوتونو (البنين) على متن رحلة خاصة.

و كان النادي القبائلي قد افتك تأشيرة التأهل لأول نهائي قاري له منذ سنة 2002 بعد فوزه على كوتون سبور الكاميروني بنتيجة (3-0) في إياب نصف نهائي كأس الكنفدرالية بملعب "5 جويلية" الأولمبي (الجزائر العاصمة)، بعد أن فاز بلقاء الذهاب في ياوندي كذلك (2-1).

من جهته، أقصى الرجاء البيضاوي منافسه المصري، نادي بيراميدس، بضربات الترجيح (5-4) بعد أن تعادل الفريقان ذهابا و إيابا (0-0).

و أضاف مدرب الشبيبة قائلا:" في مباراة واحدة، تكون الحظوظ متساوية، 50-50، أظن أننا نملك مواصفات دفاعية و هجومية لبلوغ هذا الهدف، علينا فقط استغلالها بالطريقة المثلى" مضيفا بأنه "يبقى متفائلا و واقعيا في نفس الوقت".

وبخصوص اللياقة الحالية للفريقين، أشار لافاني بان الناديين يتواجدان في نفس الوضعية و خاصة على المستوى البدني حيث يقول:" لقد عملنا من أجل ضمان الاسترجاع الجيد للاعبين.

و كان الرجاء لعب يوم أمس الثلاثاء خارج ميدانية أمام حسنية أغادير (0-0)، حيث لعب مقابلة أكثر منا.لذا أعتقد أننا في نفس الوضعية خاصة و أننا في نهاية الموسم".

و أكد لافاني الذي التحق بالعارضة الفنية لذوي اللونين "الأصفر و الأخضر" في شهر يناير الماضي خلفا ليوسف بوزيدي، بأن اللقب القاري يعتبر تتويجا لعمل موسم كامل.

و قال المدرب الفرنسي في هذا السياق:"عندما نلتحق بالعارضة الفنية لناد ما ، فالهدف هو تحقيق نتائج طيبة.وعلى الجميع عمل، والآن ينبغي تجسيد كل هذه الجهود بفوز في النهائي.وهو ما من شأنه أن يكون تتويجا لمشوار رائع".

و بخصوص إصابة المهاجم زكريا بولحية على مستوى الفخذ، ظهر التقني الفرنسي متفائلا قبل ثلاثة أيام عن النهائي حيث قال:" مبدئيا، سيكون جاهزا لخوض هذه المباراة".

