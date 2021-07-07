الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديد ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذ مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي "الذل والعار"، حسب البيان العسكري رقم 238 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و اوضح البيان الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) انه خلال امس الثلاثاء "قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال في منطقة حفرة اشياف بقطاع البكاري"، و استهدفت في "قصف مكثف جحور قوات الاحتلال بمنطقتي ابرومة و انقاب العبد بقطاع "حوزة"، كما "قصفت قوات الاحتلال بمنطقة اودي الظمران بقطاع المحبس".

اما اليوم الاربعاء فقصفت وحدات من جيش الصحراوي جحور قوات الاحتلال في منطقة اكصيبي النخلة" بقطاع حوزة، و شنت قصفا عنيفا على تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة لكصيبين بنفس القطاع"، حسب البيان.

و تستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح ، والمعدات على طول جدار الذل والعار.