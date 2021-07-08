آيت منقلات :أهمية استرجاع مصداقية المجلس الشعبي الوطني لإعادة كسب ثقة المواطن

أكد النائب في المجلس الشعبي الوطني, عبد الوهاب آيت منقلات, خلال ترؤسه هذا الخميس الجلسة العلنية الأولى للمجلس من الفترة التشريعية التاسعة باعتباره الأكبر سنا بحسب ما ينص عليه الدستور, على أهمية استرجاع مصداقية المجلس بهدف إعادة كسب ثقة المواطن.

وقال آيت منقلات مخاطبا النواب, أنه "بدون ثقة بين بعضنا البعض لا نستطيع العمل..

الشعب الجزائري تعب من الكذب والنفاق ما يتطلب منا العمل لاسترجاع مصداقية المجلس بهدف إعادة كسب ثقته ", مضيفا في ذات السياق: "لدينا جزائر واحدة أنتم تمثلون كل ربوعها (..) لابد أن نعين رئيس الجمهورية الذي فتح الأبواب أمام الشباب (...) كونهم مستقبل" البلاد.

كما أوصى رئيس الجلسة نواب المجلس الشعبي الوطني بضرورة اعتماد "الثقة والمفاهمة خدمة لمصلحة البلاد بعيدا عن أي مصالح شخصية".

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني, بالإجماع, على قائمة أعضاء لجنة إثبات العضوية المتكونة من 20 نائبا.

و تتشكل هذه اللجنة من 5 أعضاء من نواب حزب جبهة التحرير الوطني, 4 من قوائم الاحرار, 3 نواب لحركة مجتمع السلم, 3 نواب للتجمع الوطني الديمقراطي و 3 نواب من جبهة المستقبل, اضافة الى نائبين من حركة البناء الوطني.

وعقب المصادقة, تم رفع الجلسة الصباحية على أن تستأنف الاشغال ابتداء من الساعة الثانية زوالا للمصادقة على تقرير اللجنة وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وكان المجلس الشعبي الوطني قد افتتح صبيحة اليوم جلسته العلنية الأولى من الفترة التشريعية التاسعة برئاسة أكبر المترشحين أكبر المترشحين الفائزين سنا, عبد الوهاب آيت منقلات, وأصغر اثنين منهم سنا, وهما النائبان حماد أيوب وبوشلاغم عبد المؤمن.

وتنعقد جلسة اليوم وفقا لأحكام المادة 134 من الدستور والمادة 11 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس.