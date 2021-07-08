نفط: اسعار برنت عند 72,45 دولار

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح الخميس بنسبة 1,33 بالمائة، ما يعادل 0,98 دولار، ليصل عند 72.45 دولارا أمريكيا للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1,57 بالمائة أو ما يعادل 1,13 دولار، لينهي تداولاته عند 71,07 دولارا أمريكيا للبرميل.

ويأتي تراجع أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم في ظل اهتمامات المستثمرين المركزة على إشارات مجموعة اوبك+ بعد تعثر مباحثات قمة الاثنين الماضي.

و كانت قد دعت الولايات المتحدة, تحالف "أوبك +" الى التوصل إلى حلول ترضي جميع أعضائه من خلال استئناف المباحثات بشأن مستقبل اتفاقية خفض الإنتاج الحالية بعدما أعلن أعضاء التحالف الـ 23, الاثنين المنصرم, إرجاء اجتماعهم الوزاري لموعد لاحق لم يحدد تاريخه بعد لاستكمال المشاورات.