تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما : سحب القرعة هذا الجمعة في أوزبكستان

تسحب هذا الجمعة قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم في عاصمة أوزبكستان طشقند.

ويشارك في التصفيات 42 منتخبا يتنافسون خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر القادم, من أجل الحصول على 15 مقعدا في النهائيات المقررة في 2022, للانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة, والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة الوسط.

وسيتم خلال القرعة توزيع المنتخبات في منطقتين جغرافيتين, تضم الأولى 23 منتخبا من الغرب والجنوب والوسط, في حين تتكون الثانية من 19 منتخبا من منطقتي الشرق و آسيان.

وسيتم توزيع المنتخبات في منطقة الغرب على 6 مجموعات, و تضم خمس مجموعات أربعة منتخبات, فيما تضم المجموعة السادسة ثلاثة منتخبات, في حين تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على 5 مجموعات, من بينها أربع مجموعات تضم أربعة منتخبات ومجموعة تضم ثلاثة منتخبات.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة, إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ 11.

ويستضيف مباريات مجموعات الغرب كل من قطر والبحرين والأردن والكويت وطاجيكستان والإمارات, في حين يستضيف مجموعات الشرق كل من الصين تايبيه وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة, وسيتم وضع هذه المنتخبات في الوعاء الخاص بالدول المضيفة, على أن يكون موقعها بالمجموعة حسب تصنيف كل منها.

وتم تصنيف المنتخبات بحسب نتائجها في بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلاند, حيث يتضمن المستوى الأول لمنطقة الغرب كل من السعودية وسوريا وإيران والعراق, في حين يضم المستوى الثاني عمان وفلسطين وبنغلادش.

ويضم المستوى الثالث في منطقة الغرب أفغانستان وتركمانستان والهند ولبنان واليمن, في حين يضم المستوى الرابع قرغيزستان ونيبال والمالديف وسريلانكا وكذلك أوزبكستان مستضيفة النهائيات والتي لن يتم احتساب نتائجها عند احتساب الترتيب النهائي للمجموعة وترتيب أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني بين المجموعات.

وفي منطقة الشرق, يضم المستوى الأول منتخبات كوريا الجنوبية وأستراليا وكوريا الشمالية وتايلاند وفيتنام, اما المستوى الثاني فيضم اليابان والصين وماليزيا وميانمار, و المستوى الثالث يضم هونغ كونغ ولاوس وكمبوديا وتيمور الشرقية, فيما يتواجد الفلبين وبروناي في المستوى الرابع.