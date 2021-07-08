الوزراء الجدد يتسلمون مهامهم رسميا

تسلم ، هذا الخميس، الوزراء الجدد مهامهم رسميا وذلك عقب الإعلان أمس الأربعاء عن تشكيلة الحكومة الجديدة .

هذا وتسلم رمطان لعمامرة اليوم ، مهامه الجديدة كوزير للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج خلفا لصبري بوقدوم.

وفي كلمة له عقب تسلمه مهامه على رأس الوزارة، توجه لعمامرة بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على "الثقة الغالية" التي وضعها في شخصه، معربا عن تمنياته لأن يكون في مستوى هذه الثقة وذلك بالمساهمة الفعلية النوعية في تحقيق الالتزامات الـ 54 التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه خلال برنامجه الانتخابي. وقال في هذا الصدد: "كانت لرئيس الجمهورية الفرصة للتحدث على سياسة الجزائر الخارجية, ونحن ملتزمون بتجسيدها". وأوضح لعمامرة في السياق, أن الدبلوماسية الجزائرية "وليدة بيان أول نوفمبر التاريخي وساهمت مساهمة لا يستهان بها في تحقيق السيادة الوطنية والاستقلال كما ساهمت في بناء الدولة الجزائرية القوية التي تؤثر على مجريات الأمور على الساحتين الإقليمية والدولية وأصبحت تساهم أيضا في الدولة الديمقراطية". ومن جهته، أعرب صبري بوقدوم، عن خالص تقديره وامتنانه لرئيس الجمهورية على "الثقة التي وضعها في شخصه وفي جميع الزميلات والزملاء، سواء في الإدارة المركزية أو على مستوى بعثاتنا في الخارج". كما هنأ لعمامرة على تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية، وقال انه على يقين أن "كفاءته العالية وتجربته الواسعة المشهود له بها قاريا ودوليا سيكون لهما الأثر البالغ على تعزيز الدور الدولي لبلادنا وتجسيد دورها في نشر السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

ربيقة يستلم مهامه كوزير للمجاهدين وذوي الحقوق

كما تسلم العيد ربيقة ،اليوم ، مهامه على رأس وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، خلفا للطيب زيتوني وذلك عقب الاعلان أمس الأربعاء عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان. وفي كلمة القاها خلال مراسم تسليم المهام التي جرت بمقر الوزارة ، شكر الوزير الجديد رئيس الجمهورية ، على الثقة التي وضعها في شخصه من أجل "خدمة القطاع والذاكرة الوطنية والموروث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ضمن برنامجه" الذي يستمد جوهره -كما قال- من مبادئ أول نوفمبر والهادف أساسا الى بناء جزائر جديدة تقوم على مكتسبات مؤسسة على تكريس دولة الحق والقانون والتي تستمد قوتها من القاعدة الشعبية ". كما شكر ربيقة الوزير المغادر على ما بذله من جهود في تسيير القطاع الذي عرف في عهدته، كما قال، "قفزة نوعية يشهد لها الجميع". وخلص وزير المجاهدين وذوي الحقوق الى التأكيد بأنه سيواصل الرسالة وسيحاول أن يبلغ ما حلم به الشهداء وما يصبو اليه المجاهدون بتضافر جهود كل إطارات القطاع. و هنأ من جهته الطيب الوزير الجديد الذي عمل الى جواره لعدة سنين، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه في سبيل خدمة قطاع "استراتيجي" يشمل أساسا محورين هما تحسين وضعية المجاهدين وذوي الحقوق والذاكرة الوطنية. ودعا في هذا الاطار كل إطارات وموظفي الوزارة الى العمل على "خدمة مصلحة الجزائر قبل كل شيء" في هذه المرحلة التي تتطلب، كما قال "منا جميعا أن نكون كرجل واحد".

موارد مائية وأمن مائي: كريم حسني يتسلم مهامه على رأس الوزارة

هذا وتسلم الوزير الجديد للموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني اليوم، مهامه الجديدة على رأس الوزارة ، خلفا لمصطفى كمال ميهوبي، غداة تعيين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لأعضاء الحكومة الجديدة. وجرت مراسم تسليم المهام بمقر الوزارة بحضور اطارات القطاع.

وبهذه المناسبة، أعرب حسني عن شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه من أجل تسيير هذا القطاع "الحساس والاستراتيجي"، لاسيما في هذا الظرف الصعب الذي يتميز بشح المياه والأزمة الصحية لوباء كورونا. كما أكد الوزير الجديد على "عزمه على مواصلة المجهودات التي بذلها سابقه من قبل لتطوير القطاع"، مضيفا أنه ثمة الكثير من المهام ذات الأولوية التي يجب اتمامها من أجل رفع التحدي وتجاوز هذه الفترة "الصعبة" التي تمر بها البلاد بسبب نقص تساقط الأمطار. وقال حسني إن من بين أولويات القطاع تزويد المواطنين بشكل منتظم بالماء الشروب ومواصلة الورشات الجارية اضافة إلى التسيير العقلاني لهذا المورد الحيوي. وأضاف بأن "جميع هذه المشاريع تتطلب مجهودات معتبرة وعملا ميدانيا لأجل تجسيدها". أحمد زغدار يستلم مهامه على رأس وزارة الصناعة



وخلال مراسم تسليم واستلام المهام التي جرت بمقر وزارة الصناعة بحضور اطارات الوزارة، عبر الوزير الجديد بالمناسبة عن شكره لرئيس الجمهورية على "الثقة التي وضعها في شخصه"، واصفا قطاع الصناعة ب"الثقيل". من جهته استلم أحمد زغدار اليوم مهامه على رأس وزارة الصناعة خلفا لمحمد باشا.وخلال مراسم تسليم واستلام المهام التي جرت بمقر وزارة الصناعة بحضور اطارات الوزارة، عبر الوزير الجديد بالمناسبة عن شكره لرئيس الجمهورية على "الثقة التي وضعها في شخصه"، واصفا قطاع الصناعة ب"الثقيل". وصرح السيد زغدار قائلا : " الصناعة هي محرك النمو الاقتصادي وقاطرتها، وهي مظهر من مظاهر سيادة الدولة، وعامل من عوامل تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، فخلف كل دولة قوية صناعة قوية". كما استعرض الوزير الجديد الخطوط العريضة لمخطط عمله والذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للقطاع لاسيما من خلال "النهوض بالمؤسسات الصناعية العمومية الكبرى والمجمعات الصناعية المهمة وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والاقطاب التنافسية". وفي نفس السياق، أكد أنه سيبذل جهده من أجل "أن تبلغ مؤسساتنا الصناعية مرحلة الابتكار والابداع التكنولوجي بما يعزز من تنافسيتها" مضيفا بالقول : "سنرافع دوما من أجل تطوير الشركات الناشئة المبتكرة في القطاع, واستدامة وحماية المؤسسات، مع إعطاء الأولوية لبناء البنية التحتية الداعمة". ويهدف مخطط عمله أيضا إلى "تنمية الفروع الصناعية المتوازنة ماليا والتي تتمتع بأفق نشاط إيجابي خاصة التي تمتلك فيها الجزائر ميزة تنافسية ومنها الفروع ذات الأولوية في برنامج رئيس الجمهورية وذات الأثر المباشر في خلق الثروة ومناصب العمل، مثلما سندعم ونرافع لصالح تكوين نوعي وتدريب ذي نجاعة للمورد البشري بالقطاع، كونه المعول عليه في قيادة التحول الصناعي المنشود". وشدد كذلك على أهمية دعم الاستثمار الصناعي وتثمين العقار الصناعي وعقلنة منحه وتسييره. وأكد الوزير كذلك على ضرورة تحسين مؤشرات القطاع الصناعي سواء تعلق الامر بمساهمته في الناتج المحلي الخام أو في القيمة المضافة أو التشغيل أو تحصيل الاكتفاء الذاتي وترقية الصادرات. وفي الختام، تعهد الوزير الجديد للصناعة بمنح الفاعلين الصناعيين حرية المبادرة الاقتصادية سواء كانوا عموميين او خواص من اجل النهوض بالقطاع مع ضمان مرافقة الدولة.

وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي يستلم مهامه

كما استلم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجديد، كريم بيبي تريكي اليوم الخميس مهامه الجديدة حيث جرى حفل استلام المهام بمقر وزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية بحضور إطارات القطاع. وخلال حفل استلام المهام مع احمد فروخي الذي تولى منصب وزير بالنيابة بعد مغادرة براهيم بومزار، أعرب بيبي تريكي عن شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه، من خلال تكليفه بتسيير قطاع "أصبح أكثر من أي وقت مضى ضروري لأي تنمية اجتماعية-اقتصادية في البلاد". وبعد أن وصف مهمته الجديدة على رأس هذا القطاع ب"المسؤولية الثقيلة"، اعتبر الوزير الجديد بأن هذه الأخيرة "تفتح في الوقت نفسه آفاقا جديدة لكافة الأطراف الفاعلة ومتعاملي القطاع الاقتصادي". وأضاف قائلا "أطمح إلى العمل مع إطارات القطاع وزملائي في الحكومة ومؤسسات الدولة وكذا مع كافة الأطراف الفاعلة الاقتصادية والمجتمع المدني لتوحيد الجهود ورفع تحدي تحقيق الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية للقطاع". ومن جهته، شكر فروخي رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه وكذا "كافة إطارات وعمال القطاع الذين رافقوه خلال اشرافه على الوزارة".

عيسى بكاي يتسلم مهامه على رأس وزارة النقل

استلم عيسى بكاي اليوم مهامه كوزير للنقل ، حيث جرت مراسيم التنصيب بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع.

وتم تعيين بكاي على رأس وزارة النقل خلفا لكمال ناصري الذي تولى هذه الحقيبة إلى جانب الأشغال العمومية، خلال الحكومة الماضية. وجرت مراسيم التنصيب بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع.

وزيرة الثقافة و الفنون وفاء شعلال تتسلم مهامها على رأس الوزارة

استلمت سامية موالفي ، اليوم، مهامها كوزيرة للبيئة، خلفا لدليلة بوجمعة ، حيث جرت مراسم تسليم المهام بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة بحضور مسؤولي وإطارات الوزارة. وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، شكرت موالفي رئيس الجمهورية ، على "الثقة التي وضعها في شخصها"، وكذا الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان. وأكدت موالفي أنها "ستواصل المشوار على رأس الوزارة لمواصلة التقدم بهذا القطاع"، مبرزة أنها "لن تذخر أي جهد في مهامها الجديدة". وفي هذا السياق، دعت الوزيرة الجديدة كل إطارات والمسؤولين بالوزارة والهيئات التابعة لها الى "تظافر الجهود والعمل معا لمواصلة مسيرة خدمة قطاع البيئة".

بن عتو زيان يستلم مهامه على رأس وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

استلم بن عتو زيان، اليوم، مهامه الجديدة كوزير للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، خلفا لشمس الدين شيتور.

وجرت مراسيم استلام وتسليم المهام بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع.

ياسين حمادي يستلم مهامه على رأس وزارة السياحة والصناعة التقليدية استلم ياسين حمادي، اليوم، مهامه على رأس وزارة السياحة والصناعة التقليدية، خلفا لمحمد علي بوغازي.

وخلال مراسم تسليم واستلام المهام التي جرت بمقر وزارة السياحة والصناعة التقليدية, بحضور اطارات القطاع, عبر الوزير الجديد عن "آيات التقدير والعرفان لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على الثقة التي وضعها في شخصه لتولي تسيير قطاع السياحة" الذي يعد --كما أضاف-- "قطاعا استراتيجيا وهاما، ودافعا للتنمية الاقتصادية والنمو". وتعهد حمادي ب"مواصلة الجهود والعمل من أجل اقتراح مخطط يؤهل القطاع لمواجهة التحديات الراهنة عبر تكامل التعاون مع كل الفاعلين". كما أبدى الوزير "استعداده لتكثيف العمل من أجل ترقية السياحة الداخلية واستغلال مقوماتها المتنوعة بهدف تسويق الوجهة الجزائرية محليا ودوليا". من جهته أعرب الوزير السابق ، بوغازي، عن تهانيه للوزير الجديد متمنيا له "التوفيق والسداد في مهامه على رأس القطاع من أجل النهوض به".

لحفاية يستلم مهامه كوزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

استلم عبد الرحمان لحفاية ،اليوم ، مهامه كوزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ضمن حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وذلك خلفا للسيد الهاشمي جعبوب. وخلال مراسم تسليم واستلام المهام التي تمت بمقر الوزارة وبحضور إطاراتها، دعا لحفاية الجميع إلى "الانخراط في التجسيد الفعلي للمشاريع ومتابعتها والعمل على استكمال مسار التزامات رئيس الجمهورية والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة". وبالمناسبة، أعرب الوزير الجديد عن شكره لرئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، على الثقة التي وضعها في شخصه وحمله، كما قال، مسؤولية قطاع "هام وحساس". "وباعتباري أحد إطارات القطاع -يضيف السيد لحفاية- فأنا على علم بما تم الشروع في إنجازه وما ينتظرنا من تحديات خاصة ما تعلق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين آليات الوساطة والمرافقة للتشغيل وتوفير بيئة ملائمة لتسهيل خلق النشاط والعمل من أجل ترقية وتفعيل الحوار الاجتماعي وآلياته، من جهة، ومراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بظروف العمل والضمان الاجتماعي، من جهة أخرى".