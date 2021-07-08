رزيق يشارك في الاجتماع السادس لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة الإفريقية

شارك وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع السادس لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة الافريقية، حسب ما افاد بيان الوزارة.

ووفقا لذات البيان، فقد خصص اللقاء لدراسة تقرير الاجتماع الثامن للجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة للمنطقة القارية، المنعقد في شهر جوان المنصرم.

كما تم بالمناسبة، تقديم التوجيهات اللازمة للمفاوضين قصد استكمال جميع المسائل العالقة، لاسيما ما تعلق بقواعد المنشأ والعروض التعريفية لتجارة السلع داخل منطقة التبادل التجاري الحر.

يذكر ان منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي دخلت رسميا حيز التنفيذ مطلع العام الجاري ستسمح بزيادة التدفقات التجارية داخل القارة لتبلغ أكثر من 52 بالمائة.