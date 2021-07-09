أولمبياد طوكيو : وصول الشعلة الأولمبية إلى العاصمة اليابانية في غياب الجماهير

وصلت الشعلة الأولمبية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، هذاالجمعة، ضمن حفل متواضع أقيم في ملعب خال من الجماهير، بعد يوم من قرار السلطات المحلية ومنظمي الألعاب منع التجمعات في معظم المنشآت خشية من فيروس كورونا.

وقبل أسبوعين من موعد حفل افتتاح الألعاب المقرر في 23 الشهر الجاري، وصلت الشعلة إلى المكان المخصص لها في فانوس وتم تسليمها بشكل رمزي إلى حاكمة طوكيو يوريكو كويكي.

وكان منظمو أولمبياد طوكيو 2020،المؤجل من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19"، والسلطات المحلية قد أعلنوا مساء الخميس قرار حظر الجماهير المحلية حضور المسابقات الرياضية في العاصمة، مقابل السماح لعدد محدد بالحضور في منشآت خارج طوكيو، على غرار مقاطعة فوكوشيما.

وتزامن حظر الجماهير مع قرار الحكومة اليابانية بتمديد حالة الطوارىء الصحية، وهو رابع تمديد منذ بداية انتشار الجائحة، في طوكيو حتى 22 اوت المقبل، علما أن الألعاب ستنتهي في الثامن منه.

وشدد رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ على ضرورة "منع تفشي العدوى مرة جديدة في جميع أنحاء اليابان، نظرا إلى تأثير المتغيرات الجديدة".