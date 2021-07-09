الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الفاصل "الذل والعار"، حسب البلاغ العسكري رقم 240، الصادر، اليوم الجمعة، عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن "مقاتلي جيش التحرير الصحراوي، قصفوا، أمس الخميس، قوات الاحتلال المغربي بمنطقة كلب النص، في قطاع أوسرد".

وأضاف بيان وزارة الدفاع الصحراوية، أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت قوات الاحتلال المغربي، وتخندقاتها، بمنطقة فدرة لغراب في قطاع حوزة، وكذا بمنطقتي أميطير لمخينزة أودي أمركبة، في قطاع المحبس".

وتستمر هجمات قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي، حسب البيان العسكري.