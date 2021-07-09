البليدة : تسمم قرابة مائة شخص أغلبهم أطفال بسب استهلاكهم لمنتوج اللبن

تعرض قرابة المائة شخص أغلبهم أطفال بولاية البليدة لحالات تسمم بسب استهلاكهم لمنتوج اللبن وفقا لما وصلت اليه التحريات الأولوية حسبما أفاد به مساء اليوم الجمعة مدير الصحة أحمد الجمعي.

وأوضح السيد الجمعي أن كل من مستشفى حسيبة بن بوعلي الواقع وسط المدينة و كذا العيادة متعددة الخدمات بحي عدل ببلدية أولاد يعيش استقبلتا مساء اليوم قرابة المائة شخص أغلبهم أطفال بسبب استهلاكهم لمنتوج اللبن حسبما توصلت اليه التحريات الأولية.

و أضاف ذات المسؤول أن جميع الحالات غادرت المؤسستين الصحيتين سالفتي الذكر بعد التأكد من استقرار وضعيتها الصحية.

و بهدف الكشف عن أسباب هذا التسمم تنقلت مصالح الصحة و كذا التجارة رفقة مصالح الأمن نحو المحلين اللذان سوقا هذا منتج اللبن الواقعين ببلدية أولاد يعيش و اللذان تعود ملكيتهما لنفس التاجر بهدف أخذ عينات من هذا المنتج للتأكد من صلاحيته يضيف السيد الجمعي.