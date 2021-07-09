قسنطينة: هلاك 9 أشخاص وجرح 13 آخرين في حادث مرور بواد ورزق

هلك 9 أشخاص فيما أصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء اليوم الجمعة على الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي قسنطينة وجيجل بالمكان المسمى واد ورزق (قسنطينة) حسب ما كشفت عنه مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية في حصيلة أولية. وبالعودة الى 4 ضحايا هذه الحوادث بكل من ولايتي تمنراست والجلفة جنوب البلاد يكون قد ارتفع عدد ضحايا الطرقات الى 13 فقيدا يوم الجمعة وحده .

وأوضحت ذات المديرية في بيان لها بأن إسعافات الحماية المدنية لولاية قسنطينة ممثلة في كل من الوحدة الثانوية سيساوي سليمان والوحدة الثانوية حامة بوزيان ووحدة القطاع حوادق محمد ببلدية زيغود يوسف قد تدخلت عند الساعة السابعة مساء و 47 دقيقة بالطريق الوطني رقم 27 بالمكان المسمى واد ورزق من أجل حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة أسفر في حصيلة أولية عن هلاك 9 أشخاص (5 من جنس أنثى و 4 من جنس ذكر) وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم بعين المكان.

وقد تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة حسب ذات البيان الذي كشف بأن عملية إجلاء المصابين ما تزال متواصلة.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة اقليميا تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

تمنراست: قتيلان و12جريح في حادث مرور على الطريق الوطني رقم 1

كما توفي شخصان وجرح 12 آخرون في حادث مرور وقع بعد ، ظهر اليوم ، بالطريق الوطني رقم 1 قرب عين أمقل، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وقع الحادث إثر اصطدام سيارة سياحية بحافلة لنقل المسافرين وشاحنة كبيرة على بعد 25 كلم من بلدية عين أمقل (شمال تمنراست) واسفر عن وفاة شخصين (29 و30 سنة) في عين المكان وإصابة 12 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة (6 اشهر الى 62 سنة).

وقد تم نقل الضحايا الى مستشفى تمنراست فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتوضيح ملابسات هذا الحادث.

الجلفة : هلاك شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في حادث مرور ببلدية المجبارة

فيما لقي كذلك شخصان حتفهما و أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورةي في حادث مرور وقع اليوم ببلدية المجبارة (20 كيلومتر جنوب الجلفة)، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم عبد الرحمان خاضري بأن "إسعافات الوحدة الرئيسية، بمعية إسعافات المركز المتقدم بعاصمة الولاية، قد تدخلت لأجل حادث مروري تمثل في إصطدام مباشر بين سيارتين سياحيتيني وذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 189، باتجاه بلدية المجبارة.

وقد أسفر الحادث عن هلاك ضحيتين في عين المكان رجل عمره 40 عاما وامرأة عمرها لا يتجاوز 32 سنة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، تتراوح اعمارهم ما بين 21 و 56 سنة، تم تقديم لهم الإسعافات الاولية اللازمة، وتحويلهم الى مستشفى الجلفةي بينما يتم تحويل الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب و ملابسات هذا الحادث المميت.