كورونا: 813 إصابة جديدة و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، هذا السبت، عن تسجيل 813 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 528 مريضا للشفاء.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 145.296 حالة، بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 100.911 شخص،فيما قدر العدد الإجمالي للوفيات ب 3.824 حالة.كما أشار المصدر ذاته إلى وجود 49 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 11 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال نفس الفترة، فيما سجلت 18 ولاية من حالة واحدة إلى تسع حالات، كما أحصت 19 ولاية أخرى أزيد من عشر حالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية،إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.